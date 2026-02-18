Η ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν θα διεξαχθεί στην έδρα της γερμανικής ομάδας στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε εναντίον της Λεβερκούζεν να επαναλάβει τον θρίαμβο που είχε σημειώσει στη League Phase του Champions League. Τότε είχε επικρατήσει 2-0, στα playoffs ηττήθηκε 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και φυσικά το έργο του στη ρεβάνς για την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει στην έδρα της γερμανικής ομάδας, την «BayArena», την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου και ώρα έναρξης στις 22:00.

Το συγκεκριμένο γήπεδο το 1958 άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του ως Ulrich-Haberland-Stadion, παίρνοντας το όνομά του από τον πρώην πρόεδρο της Bayer AG, της φαρμακευτικής εταιρείας που ίδρυσε τον σύλλογο της Ρηνανίας.

Ο σχεδιασμός του σταδίου βασίστηκε στο Ruhrstadion του Μπόχουμ και κατασκευάστηκε τμηματικά με την πάροδο των ετών. Αρχικά χωρούσε 20.000 θεατές. Το 1997 η Bayer πρόσθεσε άλλες 2.500 θέσεις και έγινε το πρώτο γήπεδο στη Γερμανία αποκλειστικά με καθίσματα. Την επόμενη χρονιά μετονομάστηκε σε BayArena.

Μία ακόμα ανακατασκευή πραγματοποιήθηκε από το καλοκαίρι του 2008 έως τις 15 Αυγούστου 2009, όταν παρουσιάστηκε η ανανεωμένη BayArena με τη νέα της οροφή και χωρητικότητα 30.000 φιλάθλων.

Η BayArena φιλοξένησε τον πρώτο αγώνα της εθνικής Γερμανίας στις 18 Δεκεμβρίου 1991, όταν τα «Πάντσερ» νίκησαν το Λουξεμβούργο 4-0, ενώ αποτέλεσε και μία από τις έδρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών της FIFA το 2011, φιλοξενώντας τέσσερις αγώνες.

Στην αιχμή της τεχνολογίας των σταδίων, η BayArena μετέδωσε τον πρώτο ζωντανό αγώνα Bundesliga σε 3D, όταν η Λεβερκούζεν αντιμετώπισε το Αμβούργο στις 14 Μαρτίου 2010.

Οι δύο καλύτερες επιλογές για πρόσβαση στο γήπεδο, είναι μέσω του αυτοκινητόδρομου A3, στις εξόδους 22 ή 24. Και οι δύο διαδρομές περνούν κάτω από τον A3, με το στάδιο να είναι επαρκώς σηματοδοτημένο.

Στάθμευση: Η Λεβερκούζεν προσφέρει δωρεάν πάρκινγκ τις ημέρες αγώνα στο Kurtekotten, το οποίο ανοίγει δύο ώρες πριν από τη σέντρα, στον σταθμό Chempark S-Bahn. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της Otto-Bayer-Straße, απ’ όπου δρομολογούνται λεωφορεία-σαΐτες προς τον τερματικό σταθμό Am Stadtpark, σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το γήπεδο. Θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία βρίσκονται ακριβώς απέναντι από το στάδιο.

Υπάρχουν επίσης αρκετές επιλογές για όσους ταξιδεύουν με τρένο, με τα περισσότερα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων να περνούν από τον Κεντρικό Σταθμό της Κολωνίας. Κατεβείτε σε έναν από τους σταθμούς Leverkusen Mitte, Leverkusen Schlebusch ή Opladen και το γήπεδο απέχει περίπου 10–15 λεπτά με τα πόδια.



