Σικ: Το γκολ από μεγαλύτερη απόσταση στην ιστορία Euro και Μουντιάλ (vids)

Η γκολάρα του Πάτρικ Σικ στο Σκωτία - Τσεχία είναι το πιο μακρινό στην ιστορία Euro και Μουντιάλ, ξεπερνώντας σε απόσταση το αντίστοιχο του Νταβίντ Βίγια (43 μέτρα) στο Ισπανία - Χιλή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010.

Το γκολ του φετινού Euro ανήκει από τώρα στον Πάτρικ Σικ, καθώς ο 25χρονος Τσέχος φορ με απίθανο σουτ και τρελά φάλτσα από τα 45,5 μέτρα νίκησε τον Ντέιβιντ Μάρσαλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο επιθετικός της Λεβερκούζεν σκόραρε το πιο μακρινό γκολ στην ιστορία Ευρωπαϊκών και Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων. Ξεπέρασε σύμφωνα με τον Ισπανό στατιστικολόγο Mr Chip (θεωρεί ότι η απόσταση είναι 49 μέτρα, αλλά δεν αλλάζει κάτι στη σειρά) το αντίστοιχο του Νταβίντ Βίγια (43 μέτρα) στο Ισπανία Χιλή του Μουντιάλ του 2010, ενώ στην τρίτη πλέον θέση βρίσκεται εκείνο του Κεϊσούκε Χόντα στο Ιαπωνία - Δανία για την ίδια διοργάνωση.

Goles con disparos más lejanos en la historia de la Eurocopa y de la Copa del Mundo:



[49 metros] Patrick Schick (Euro 2020 vs. Escocia)

[43 metros] David Villa (Mundial 2010 vs. Chile)

[41 metros] Keisuke Honda (Mundial 2010 vs. Dinamarca)