Ο Νίκος Γαβαλάς προέβη σε μία συγκινητική δημοσίευση για τον Μίλτον Βιέρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Ο Μίλτον Βιέρα άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών, με τον Νίκο Γαβαλά να προχωρά σε μία συγκινητική δημοσίευση αφιερωμένη στον σπουδαίο Ουρουγουανό που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού μεταξύ 1972 και 1977.

Το στέλεχος των Πειραιωτών ανέφερε ότι ήρθε σε επικοινωνία με τον γιο του Βιέρα, Μαξιμιλιάνο, που του επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή ήσυχα, στον ύπνο του, λέγοντας μάλιστα πως «τώρα θα μιλάει με τον Νικήτα» - αναφερόμενος στον πατέρα του Νίκου Γαβαλά, άλλοτε δημοσιογράφο, που επίσης έχει φύγει από τη ζωή.

Αναλυτικά:

«Νίκο, ο Μίλτον τώρα θα μιλάει με τον Νικήτα...».

Ο Μάξι Βιέρα κομπιάζει καθώς με ενημερώνει τηλεφωνικώς, από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, για τον θάνατο του πατέρα του, Μίλτον Βιέρα, σε ηλικία 80 ετών.

«Έφυγε ήρεμα, στον ύπνο του, στο Μοντεβιδέο», ψελλίζει και αμέσως θυμάται με συγκίνηση τα χρόνια του στην Ελλάδα.

Ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που ήρθε στα μέρη μας έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Μόλις 19 ετών φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ουρουγουάης στη διοργάνωση του 1966, στην Αγγλία.

Πόσο πολύ αγάπησε τον Νίκο Γουλανδρή και τον Ολυμπιακό τη δεκαετία του ’70... Την αποχώρηση του Γουλανδρή από την ομάδα δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει ποτέ. Να την αποδεχθεί.

Ο γιος του θυμάται και πόσο περήφανος ήταν που είχε αγωνιστεί στη Μικτή Κόσμου μαζί με τον Γιώργο Δεληκάρη το 1975. Διηγούνταν συχνά εκείνες τις ιστορίες με καμάρι.

Μετά τον Ολυμπιακό (1972-1977), φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ και την τίμησε και με το παραπάνω για δύο χρόνια, έως το 1979.

«Ποιος ξέρει, Μάξι... Ίσως τώρα, μαζί με τον πατέρα μου, τον Νικήτα, να τα λένε με τον Νίκο Γουλανδρή για εκείνα τα αξέχαστα χρόνια. Και ίσως πάρουν και κάποιες απαντήσεις... ».

Καλό ταξίδι, Μίλτον...