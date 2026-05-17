Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινάει τους Γιόβιτς και Ζίνι στην επίθεση της ΑΕΚ για το ματς της φιέστας του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena.

Η Νέα Φιλαδέλφεια ζει σε ρυθμούς φιέστας με τους οπαδούς της ΑΕΚ να ετοιμάζονται να πανηγυρίζουν απόψε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος. Πριν από αυτό, όμως, υπάρχει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να δει εμφάνιση πρωταθλητών από τους παίκτες του.

Ο Σέρβος κόουτς της Ένωσης επιλέγει τους Γιόβιτς και Ζίνι στην κορυφή της επίθεσης. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ξεκινάνε για ακόμα ένα παιχνίδι ο Μαρίν με τον Πινέδα, με τον Περέιρα αριστερά και τον Κοϊτά δεξιά.

Στα μετόπισθεν, ο Μπρινιόλι λόγω του τραυματισμού του Στρακόσια είναι κάτω από τα δοκάρια, ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Αγγελόπουλος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Ελίασον, Βάργκα.