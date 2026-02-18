Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Ο Σικ σε 3' σημείωσε δύο γκολ
Η Λεβερκούζεν είναι εξαιρετική ομάδα και στο 60' ο Σικ τιμώρησε το λάθος του Ταρέμι κι άνοιξε το σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο Ιρανός φορ έκανε τακουνάκι στην επίθεση, οι Γερμανοί έκλεψαν κι ο Πόκου έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση. Πέρασε την πάσα στον Σικ, ο Μπιανκόν δεν μπόρεσε να κόψει και ο Τσέχος φορ με πλασέ νίκησε στο τετ α τετ τον Τζολάκη για το 0-1.
Το πρώτο γκολ των Γερμανών
Στο 63' η Λεβερκούζεν κέρδισε κόρνερ, το εκτέλεσε από δεξιά με φοβερά φάλτσα ο Γκριμάλντο, ο Σικ σηκώθηκε πιο ψηλά απ' όλους και με καρφωτή κεφαλιά πέτυχε το 0-2.
Το 0-2 της Λεβερκούζεν
