Ο Σικ στο 60' και στο 63' πλήγωσε τον Ολυμπιακό και η Λεβερκούζεν προηγείται με 2-0.

Η Λεβερκούζεν είναι εξαιρετική ομάδα και στο 60' ο Σικ τιμώρησε το λάθος του Ταρέμι κι άνοιξε το σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ιρανός φορ έκανε τακουνάκι στην επίθεση, οι Γερμανοί έκλεψαν κι ο Πόκου έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση. Πέρασε την πάσα στον Σικ, ο Μπιανκόν δεν μπόρεσε να κόψει και ο Τσέχος φορ με πλασέ νίκησε στο τετ α τετ τον Τζολάκη για το 0-1.

Το πρώτο γκολ των Γερμανών

Στο 63' η Λεβερκούζεν κέρδισε κόρνερ, το εκτέλεσε από δεξιά με φοβερά φάλτσα ο Γκριμάλντο, ο Σικ σηκώθηκε πιο ψηλά απ' όλους και με καρφωτή κεφαλιά πέτυχε το 0-2.

Το 0-2 της Λεβερκούζεν