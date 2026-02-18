Ο Λορέντσο Πιρόλα δεν μπόρεσε να συνεχίσει και τη θέση του στην άμυνα του Ολυμπιακού πήρε ο Μπιανκόν.

Ο Λορέντσο Πιρόλα στάθηκε ξανά άτυχος. Ο Ιταλός στόπερ του Ολυμπιακού που έχει υποστεί δύο μυϊκούς τραυματισμούς στο ματς με τη Λεβερκούζεν συγκρούστηκε σφοδρά με τον Παναγιώτη Ρέτσο στο 33'.

Το μέτωπο του Πιρόλα άνοιξε με τη σύγκρουση κι έτρεχε αίμα. Το ιατρικό τιμ του έδωσε τις πρώτες βοήθειες, έγιναν ράμματα και του τοποθετήθηκε διχτάκι.

Η πληγή του, όμως, άνοιξε ξανά και στο 43' πήγε στον πάγκο για να σταματήσει η αιμορραγία. Ο Πιρόλα έβγαλε το πρώτο ημίχρονο, αλλά στα αποδυτήρια ζαλιζόταν κι αποφασίστηκε να γίνει αλλαγή και να μην παρθεί κανένα ρίσκο για την υγεία του. Τη θέση του Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας πήρε ο Ζουλιάν Μπιανκόν.

