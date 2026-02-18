O Ελ Καμπί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 45ο λεπτό του Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ταρέμι.

Η αλλαγή... κουρέματος δεν βοήθησε τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να επιστρέψει στα γκολ στο πρώτο μέρους της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν στο Φάληρο. Ο Μαροκινός φορ ναι μεν βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ συμπαίκτη του.

Στο 45ο λεπτό ο Ροντινέι εκτέλεσε φάουλ, ο Ελ Καμπί πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Γερμανών. Έπειτα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για συμμετοχή του εκτεθειμένου Μεχντί Ταρέμι στη φάση.

Τελικά οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια του φαληρικού γηπέδου στην ανάπαυλα της αναμέτρησης, ούσες ισόπαλες δίχως σκορ (0-0).

Θυμίζουμε πως ο αρχισκόρερ των Πειραιωτών δεν έχει σκοράρει από τις 24 Ιανουαρίου και τη νίκη επί του Βόλου με 1-0.