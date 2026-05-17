ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Μπορεί για την ΑΕΚ το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να είναι ματς - γιορτή πριν τη φιέστα για την απονομή του 14ου πρωταθλήματος, όμως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ... καίγεται για αποτέλεσμα, στην προσπάθεια της για τη 2η θέση. Περίπου μια 1 ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού.
Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Τζολάκης, στην εστία, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα μπροστά του. Γκαρθία - Σιπιόνι δίδυμο στα χαφ, με τον Τσικίνιο σε επιτελικό ρόλο. Ροντινέι - Ποντένσε εξτρέμ και φορ ο Ελ Καμπί.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Γκαρθία, Σιπιόνι - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ελ Καμπί
Στον πάγκο για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Αντρέ Λουίς, Βέζο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ταρέμι.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #AEKOLY #slgr pic.twitter.com/ZLLKBdDWd4— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 17, 2026
