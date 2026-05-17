Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, πριν τη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μπορεί για την ΑΕΚ το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να είναι ματς - γιορτή πριν τη φιέστα για την απονομή του 14ου πρωταθλήματος, όμως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ... καίγεται για αποτέλεσμα, στην προσπάθεια της για τη 2η θέση. Περίπου μια 1 ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού.

Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Τζολάκης, στην εστία, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα μπροστά του. Γκαρθία - Σιπιόνι δίδυμο στα χαφ, με τον Τσικίνιο σε επιτελικό ρόλο. Ροντινέι - Ποντένσε εξτρέμ και φορ ο Ελ Καμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Γκαρθία, Σιπιόνι - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ελ Καμπί

Στον πάγκο για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Αντρέ Λουίς, Βέζο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ταρέμι.