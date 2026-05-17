Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ναϊμέγκεν θα έχει την ευκαιρία να παίξει στο Champions League.

Η Τβέντε πήγε στο Αϊντχόφεν για να αντιμετωπίσει την PSV η οποία ήταν αδιάφορη, ωστόσο διασύρθηκε με 5-1 από τους πρωταθλητές και έδωσε την ευκαιρία στη Ναϊμέγκεν να γράψει ιστορία!

Η NEC επικράτησε 2-1 της Γκόου Αχέντ Ιγκλς εντός έδρας και κατέλαβε εκείνη την τρίτη θέση της βαθμολογίας της Eredivisie, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Εκεί, η ολλανδική ομάδα θα είναι ανίσχυρη και ενδέχεται να βρεθεί στον δρόμο του δεύτερου του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ. Η δε Τβέντε, θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον Άγιαξ να οδηγείται στα μπαράζ για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο, μαζί με Ουτρέχτη, Χέρενφεϊν και Χρόνινχεν...