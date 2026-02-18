Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Sold Out το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Όπως είναι αναμενόμενο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο στον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο των Play Off για τους «16» του Champions League (18/2, 22:00).
Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν Sold Out για τη μεγάλη «μάχη» με τους Γερμανούς, όπως έχει γίνει άλλωστε στα περισσότερα ματς της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Αξιοσημείωτο, πως λίγες ώρες πριν τη σέντρα έχουν μείνει κάποια ελάχιστα VIP εισιτήρια.
🔴⚪ SOLD OUT! 💥— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 18, 2026
🆚 Bayer 04 Leverkusen pic.twitter.com/kGac6aby1o
