Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Sold Out το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Δημήτρης Τομαράς
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια του ντέρμπι «αιωνίων»

Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα... βράζει στο ματς με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ακόμα ένα Sold Out.

Όπως είναι αναμενόμενο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο στον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο των Play Off για τους «16» του Champions League (18/2, 22:00).

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν Sold Out για τη μεγάλη «μάχη» με τους Γερμανούς, όπως έχει γίνει άλλωστε στα περισσότερα ματς της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Αξιοσημείωτο, πως λίγες ώρες πριν τη σέντρα έχουν μείνει κάποια ελάχιστα VIP εισιτήρια.

