Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten για Ολυμπιακό - Λεβερκούζεν, ανανέωση Ελ Καμπί και Παρί - Μουζακίτη!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε στους Galacticos το ρεπορτάζ για το ερχόμενο ματς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, την ανανέωση του Ελ Καμπί και το γαλλικό ενδιαφέρον για Μουζακίτη.

Τρεις εβδομάδες μετά τον θρίαμβο στην έδρα του Άγιαξ, ο Ολυμπιακός θα φορέσει και πάλι την «αστεράτη» του εμφάνιση. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα υποδεχτεί το βράδυ της Τετάρτης (18/2, 22:00) τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο, στο πρώτο παιχνίδι τους στα Play Offs για τους «16» του Champions League και ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε στους Galacticos το «ερυθρόλευκο» ρεπορτάζ ενόψει της μεγάλης βραδιάς.

Όπως τόνισε ο πολύπειρος ρεπόρτερ, οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν μια νέα υπέρβαση, ενώ παρέθεσε την πιθανή ενδεκάδα για τη «μάχη» του «Γεώργιος Καραϊσκάκης». O Βάσκος τεχνικός αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του σε διάταξη 4-2-3-1, με τον Τζολάκη στην εστία και την... μόνιμη τετράδα Κοστίνια, Ρέτσου, Πιρόλα και Ορτέγκα στην άμυνα.

Από εκεί και πέρα, όπως ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, τις περισσότερες πιθανότητες για παρτενέρ του Έσε στη μεσαία γραμμή τις έχει ο Σιπιόνι, με τον Τσικίνιο σε επιτελικό ρόλο. Ζέλσον Μαρτίνς - Ποντένσε εξτρέμ, ενώ ο Ταρέμι είναι επικρατέστερος για την κορυφή της επίθεσης σε σχέση με τον Ελ Καμπί. Φυσικά δεν μπορεί να αποκλειστεί η «συνύπαρξη» των δυο επιθετικών «όπλων» του Ολυμπιακού, όμως δεδομένη είναι η χρησιμοποίηση του Ιρανού, ο οποίος έχει... ρέντα κόντρα στη Λεβερκούζεν.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε και στην «ενόχληση» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για όσα διέρρευσαν από το... group therapy που έγινε στο Ρέντη μετά την «γκέλα» με τον Λεβαδειακό, ενώ μετέφερε πως είναι θέμα λίγων ημερών για να πέσουν οι υπογραφές με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί για νέο συμβόλαιο.

Τέλος, αποκάλυψε πως άνθρωπος της Παρί Σεν Ζερμέν θα βρεθεί στο Φάληρο για το ματς με τη Λεβερκούζεν, πιθανότατα για τον Χρήστο Μουζακίτη. Μάλιστα οι κάτοχοι του Champions League έχουν επικοινωνήσει στην πλευρά του παίκτη πως τον παρακολουθούν...