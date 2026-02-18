Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Ολυμπιακό και τη Λέβερκουζεν…

Τα αποτελέσματα των τελευταίων αγώνων δεν τα λες και…ιδανικά για τον Ολυμπιακό ενόψει του αποψινού πρώτου αγώνα των νοκ άουτ με την Μπάγερ Λέβερκουζεν.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ προέρχεται από δύο πολύ μέτρια έως άσχημα παιχνίδια της, με δύο πολύ κακά αποτελέσματα, την ήττα 0-1 εντός έδρας από τον Παναθηναϊκό και την ισοπαλία 0-0 εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό των 10 παικτών σε όλο το β΄ ημίχρονο. Κάπως έτσι, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να ξεπεράσει την κακή ψυχολογία των ημερών.

Η γερμανική ομάδα, από την άλλη, προέρχεται από μία εξάδα αγώνων με πέντε νίκες (τρεις στο πρωτάθλημα, μία στο Κύπελλο και μία στο Τσάμπιονς Λιγκ) και μία ισοπαλία (στο πρωτάθλημα). Αυτή ήταν η εντυπωσιακή αντίδραση της μετά την ήττα της 0-2 στο Καραϊσκάκη. Οι νίκες της, σχεδόν όλες, είναι με τριάρες και τεσσάρες.

Ο Ολυμπιακός στους δικούς του έξι αγώνες μετά το 2-0 επί της Μπάγερ πριν ακριβώς ένα μήνα, μπόρεσε τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και είχε και μία ήττα. Με χαρακτηριστικό το πρόβλημα του στο σκοράρισμα (σε δύο ματς δεν σκόραρε και σε άλλα δύο σκόραρε από μία μόλις φορά).

Όλα αυτά, καλά δεν είναι. Μόνο που ίσως υπάρχει μία παράμετρος που μπορεί να παίξει απόψε το ρόλο της-εδώ μιλάμε για Τσάμπιονς Λιγκ! και στο Τσάμπιονς Λιγκ ο Ολυμπιακός προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες (με Καϊράτ έξω 1-0, Λέβερκουζεν μέσα 2-0, Άγιαξ έξω 2-1), στις οποίες έχει βάλει πέντε γκολ κι έχει δεχθεί μόνο ένα, από πέναλτι. Η δε Λέβερκουζεν στα δικά της τρία τελευταία παιχνίδια στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει την ήττα από τον Ολυμπιακό, την ισοπαλία (2-2) εντός έδρας με τη Νιούκαστλ, την οποία ισοφάρισε στο 88’ και μία νίκη (3-0) κόντρα στους αναπληρωματικούς της ουραγού στο Τσάμπιονς Λιγκ Βιγιαρεάλ!

Ας δούμε λοιπόν πώς θα επιδράσει κι αυτός ο παράγοντας στον αγώνα!

Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η Λέβερκουζεν δεν είναι ομάδα με εμφανείς αδυναμίες, όπως άλλωστε φάνηκε και στις 20 Ιανουαρίου στο Καραϊσκάκη, παρά την ήττα της, στην οποία κατέγραψε 17 τελικές, περισσότερες απ΄ όσες δέχθηκε ο Ολυμπιακός σε κάθε άλλο παιχνίδι του στη διοργάνωση-λιγότερες του είχαν κάνει οι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα κι Άρσεναλ…

Ένα από τα λίγα αδύναμα σημεία της, πάντως, είχε φανεί και στο Καραϊσκάκη. Για δείτε τι κοινό σημείο είχαν τα περισσότερα άσχημα η, τέλος πάντων όχι νικηφόρα φετινά παιχνίδια της…

Κοπεγχάγη-Μπάγερ 2-2 με το 1-0 στο 9’

Μπάγερ-Παρί 2-7, με το 0-1 στο 7’

Άουγκσμπουργκ-Μπάγερ 2-0 με το 1-0 στο 6’

Μπάγερ-Στουτγκάρδη 1-4 με το 0-1 στο 7’

Χόφενχαϊμ-Μπάγερ 1-0 με το γκολ στο 9’

Ολυμπιακός-Μπάγερ 2-0 με το 1-0 στο 2’

Γκλάντμπαχ-Μπάγερ 1-1 με το 1-0 στο 10’

Σε εφτά παιχνίδια της, με πέντε ήττες και δύο ισοπαλίες, συνέβη ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αιφνιδιάστηκε και βρέθηκε να χάνει από γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο! Όπως ακριβώς και στο Καραϊσκάκη. Είναι δε πολύ σημαντικό, να μην την αφήσεις να αντιδράσει γρήγορα, αλλά να της καταφέρεις κι άλλο πλήγμα μέχρι το τέλος του α΄ ημιχρόνου. Έτσι την κέρδισαν τελικά κι ο Ολυμπιακός και η Παρί και η Στουτγκάρδη και η Άουγκσμπουργκ. Αν σε ισοφαρίσει και πάει στο ημίχρονο έστω με ισοπαλία, δύσκολα θα την κερδίσεις στο β’.

Και στέκομαι σε αυτό το σημείο, διότι ο Ολυμπιακός μας έχει δείξει φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ τη δυνατότητα να ανοίγει το σκορ και μάλιστα γρήγορα: στο 2’ με την Μπάγερ, στο 8’ με την Ρεάλ, στο 17’ με την PSV…

Από την άλλη, αν σε βρει μπόσικο, η Λέβερκουζεν θα σε αιφνιδιάσει αυτή! Θα βρεθείς να χάνεις 0-1 πριν το καταλάβεις στα πρώτα 10-15 λεπτά. Το έχει κάνει καμιά δεκαριά φορές φέτος, δύο από αυτές στο Τσάμπιονς Λιγκ, προηγούμενη στο σκορ με γκολ στο 12’ και στο 13’. Ατυχώς πρέπει να σταθούμε και σε αυτό, καθώς ο Ολυμπιακός σε επίσης δύο παιχνίδια του έχει βρεθεί πίσω στο σκορ με γκολ από το 7ο λεπτό, στην Άρσεναλ και στην Μπαρτσελόνα.

Ξέρουμε δε όλοι πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι για τον Ολυμπιακό ειδικά στην Ευρώπη να αντιδράσει, άμα φάει πρώτος γκολ ακόμη και μέσα στο σπίτι του. Έγινε με τη Μακάμπι τελ Αβίβ κι έχασε 1-4 (0-2 στο 9΄), έγινε με τη Μπόντο και κέρδισε 2-1, αλλά με τους Νορβηγούς ουσιαστικά να έχουν ήδη περάσει μετά και το υπέρ τους 0-1 στο 36’, έχοντας και το υπέρ τους 3-0 στον πρώτο αγώνα. Όταν σκοράρει πρώτος στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει όχι μόνο την Μπάγερ, αλλά και τις Άστον Βίλα, Μπράγκα, Φενέρμπαχτσε, Φέρεντσβαρος, Γκαραμπάγκ (όλες χωρίς να φάει γκολ!), έχοντας και δύο ισοπαλίες με Ρέϊντζερς (1-1) και PSV (1-1). Με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να έχει φέρει και δύο 0-0, με την Πάφο και την Τβέντε.

Κακή δεν θα την έλεγες απόψε πάντως και μία ισοπαλία, αν δεν μπορείς να κερδίσεις.

Άσχετο:

Η Μπάγερ θα έχει σήμερα τέσσερις παίκτες που δεν είχε όταν ήρθε στον Πειραιά πριν ένα μήνα. Τον στόπερ Ταπσόμπα και τον κεντρικό χαφ Παλάσιος, που προέρχονταν από τραυματισμό, αλλά και τους μεσοεπιθετικούς Χόφμαν και Τεριέ, που δεν ήταν δηλωμένοι τότε στη λίστα. Αντίθετα, παραμένει απών ο γκολκίπερ Φλέκεν και οι ακραίοι κυνηγοί Τέλα και Μπεν Σεγκίρ, τραυματίες ακόμη κι οι τρεις.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός θα έχει στη διάθεση του τον Ελ Κααμπί, που σε εκείνο το ματς είχε μπει αλλαγή στο τέλος, επιστρέφοντας 20 ώρες πριν το ματς από το Κόπα Άφρικα, και θα έχει νέο πρόσωπο τον Αντρέ Λουίς, μεταγραφή του Ιανουαρίου. Παρεμπιπτόντως, άλλη μία κακή απόφαση, ο αποκλεισμός του αριστεροπόδαρου από την αποστολή του ντέρμπι με τον ΠΑΟ…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μετά τον αγώνα με τον Άγιαξ, στον οποίο είχε γίνει αλλαγή από τον Σιπιόνι στο 71’, ο Μουζακίτης μοιάζει να έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα, την οποία είχε κερδισμένη για ένα ολόκληρο τρίμηνο. Με την ΑΕΚ μπήκε αλλαγή στο 84’, με τον Αστέρα στο 64’ και με τον ΠΑΟ στο 85’. Μόνο στη Λιβαδειά ήταν βασικός, παίζοντας ωστόσο σε χαμηλές στροφές, με μόνο δύο-τρεις καλές κινήσεις και με συνέπεια να αντικατασταθεί από το 68’.

Μας θυμίζει λίγο την περσινή σεζόν που και πάλι είχε βγάλει μία κόπωση μετά από τους πρώτους μήνες στους οποίους είχε μπει πολύ φορτσάτος. Να δούμε σήμερα τι θα αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ για τη θέση του παρτενέρ του Έσε στη μεσαία γραμμή.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😃