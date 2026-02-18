Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης: Το video-απάντηση των «Αετών» για το συμβάν με Βίνι
«Επίσημη» θέση πήρε μέσω των social media η Μπενφίκα, αναφορικά με το viral περιστατικό της φερόμενης ρατσιστικής επίθεσης του Τζιανλούκα Πρεστιάνι προς τον Βινίσιους Τζούνιορ.
Ο Βραζιλιάνος άσος που με δικό του γκολ έκρινε το ματς (0-1), είπε στον διαιτητή Λετεσιέ πως ο αντίπαλός του τον αποκάλεσε «Μαίμού», με τον ρέφερι να διακόπτει το παιχνίδι για 10' βάσει πρωτοκόλλου, και στη συνέχεια να επικρατεί χάος.
Πάμπολλες είναι οι αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη, και στο πλαίσιο αυτό η πορτογαλική ομάδα θέλησε να πάρει θέση, προφανώς προστατεύοντας και τον Αργεντίνο εξτρέμ. Έτσι, με ένα βίντεο στα social media, όπου ακούγεται ο... χαμός στο «Ντα Λουζ», αναφέροντας πως οι ποδοσφαιριστές των Μαδριλένων δεν ήταν δυνατόν να ακούνε, τόσο λόγω φασαρίας όσο και απόστασης.
«Όπως δείχνουν οι εικόνες, δεδομένης της απόστασης, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα μπορούσαν να έχουν ακούσει αυτό που ισχυρίζονται ότι άκουσαν».
Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM— SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026
