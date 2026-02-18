Ο Βραζιλιάνος άσος έδωσε το δικό του μήνυμα, μετά τη φερόμενη ρατσιστική επίθεση από τον Πρεστιάνι.

Σάλος έχει προκληθεί στην Ευρώπη μετά τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης (17/2) στο «Ντα Λουζ» και την πρώτη αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα Playoffs του Champions League.

Το σκορ (0-1) πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς τα όσα εξελίχθηκαν με αρνητικό πρωταγωνιστή τον εξτρέμ των γηπεδούχων, Τζιανλούκα Πρεστιάνι και τον Βινίσιους Τζούνιορ είναι αυτά που πρέπει να απασχολούν.

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, αποκαλώντας τον «Μαϊμού», μετά τον προκλητικό πανηγυρισμό του Βραζιλιάνου, αφότου σημείωσε με πανέμορφο τρόπο το 0-1. Και μπορεί ο VAR να μην κατόρθωσε να επιβεβαιώσει το συμβάν, καθώς ο Πρεστιάνι είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, ωστόσο το κύμα συμπαράστασης υπέρ του Βίνι καλά κρατεί.

Μάλιστα και ο ίδιος ο 26χρονος αντέδρασε, αναρτώντας ένα κείμενο στο οποίο αποκαλεί «δειλούς» όσους λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, λέγοντας όμως πως έχουν την προστασία εκείνων που θα πρέπει να τους τιμωρούν.

«Οι ρατσιστές είναι, πάνω απ' όλα, δειλοί. Πρέπει να βάζουν τις φανέλες τους στο στόμα τους για να δείξουν πόσο αδύναμοι είναι». Αλλά έχουν την προστασία άλλων που, θεωρητικά, έχουν την υποχρέωση να τους τιμωρήσουν.

Τίποτα από όσα συνέβησαν σήμερα δεν είναι καινούργιο στη ζωή μου ή στη ζωή της ομάδας μου. Έλαβα κίτρινη κάρτα επειδή πανηγύρισα ένα γκολ. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί.

Από την άλλη πλευρά, ήταν απλώς ένα κακώς εκτελεσμένο πρωτόκολλο που δεν εξυπηρετούσε κανένα σκοπό. Δεν μου αρέσει να εμφανίζομαι σε τέτοιες καταστάσεις, ειδικά μετά από μια μεγάλη νίκη και όταν οι τίτλοι θα έπρεπε να αφορούν τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά είναι απαραίτητο».