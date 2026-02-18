Ο Πρεστιάνι το έχει ξανακάνει: Το video από το Αργεντινή-Βραζιλία του 2022
Στην κορυφή των αναζητήσεων παγκοσμίως βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι, χωρίς όμως αυτό να συμβαίνει για καλό λόγο. Αντίθετα, ο παίκτης της Μπενφίκα «φιγουράρει» στο... searching, εξαιτίας της απαράδεκτης ενέργειάς του να επιτεθεί φραστικά στον Βινίσιους Τζούνιορ, κατά την διάρκεια του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (17/2, 0-1).
Ο Αργεντίνος εξτρέμ φέρεται να αποκάλεσε «Μαϊμού» τον ποδοσφαιριστή της ισπανικής ομάδας, με αποτέλεσμα τη διακοπή του αγώνα για 10', λόγω του σχετικού πρωτοκόλλου.
Ο Βίνι με ανάρτησή του έκανε λόγο για «δειλούς», ενώ ο Ορελιέν Τσουαμενί ανέφερε πως ο Πρεστιάνι είπε ότι αποκάλεσε «Αδερφή» τον Βραζιλιάνο, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ο εκρηκτικός χαρακτήρας του εξτρέμ της Μπενφίκα, καθώς ένα βίντεο από το 2022 έχει γίνει viral. Εκεί, σε αγώνα μικρών ηλικιών μεταξύ Αργεντινής και Βραζιλίας, ο Πρεστιάνι προσπαθεί να χτυπήσει αντίπαλό του, προκαλώντας σύρραξη μετά το φινάλε του ματς, όπου η Αλμπισελέστε είχε ηττηθεί με 2-1.
Video de Prestianni en 2022 pic.twitter.com/h0x8qxq2Iy— Joce Romero (@romero_jos86267) February 18, 2026
