Η Ρεάλ Μαδρίτης εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα λάθη της Ίντερ και τη νίκησε 2-1 στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, με τον Τιμπό Κουρτουά να κάνει σπουδαία εμφάνιση.

Πρεμιέρα με το δεξί στο Champions League για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο να τιμωρεί την Ίντερ για τα αμυντικά της λάθη και να τη νικά 2-1 στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Μεγάλη εμφάνιση από τον Τιμπό Κουρτουά, που συνέβαλε τα μέγιστα στο να πάρει το τρίποντο η Βασίλισσα.

Οι Νερατζούρι μπήκαν καλύτερα στο ματς, με τον Βέλγο να σταματά κατά σειρά Τουράμ (3') και Μαρτίνες (13'), εντούτοις ένα λάθος στην ιταλική άμυνα επέτρεψε στον Μπαπέ να ανοίξει το σκορ στο 14'.Ακολούθησε μία ακόμη επέμβαση του έμπειρου τερματοφύλακα, αυτή τη φορά σε φάουλ του Τσαλχάνογλου (17'), με τη Βασίλισσα όμως να φτάνει εκ νέου σε γκολ, αυτή τη φορά με τον Βαλβέρδε να κλέβει από τον Μαρτίνεθ για το 2-0 στο 23'! Η Ίντερ άγγιξε το γκολ στο 36' αλλά η προσπάθεια του Τζόουνς σταμάτησε στο δοκάρι, με τον Μαρτίνεθ να σταματά Μπαπέ και Μπέλιγχαμ στο 45+2', λίγο πριν ο Ντίαθ αγγίξει το 3-0 αλλά δει το δοκάρι να του το στερεί!

Η Ρεάλ έφτασε εκ νέου κοντά σε τρίτο τέρμα, όμως ο τερματοφύλακας της Ίντερ σταμάτησε τον Μπέλιγχαμ στο 58', ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Κουρτουά κράτησε το μηδέν αποκρούοντας το σουτ του Μπαστόνι. Ο Μαρτίνεθ είχε την απάντηση και στην κοντινή προσπάθεια του Μπαπέ (67'), με την Ίντερ να καταφέρνει εντέλει να μπει ξανά στο ματς με σουτ του Κάρλος Αουγκούστο μετά από γύρισμα του Μαρτίνες στο 77'. Ο Κουρτουά στο 89' αποσόβησε το 2-2 σε προσπάθεια του Μχιταριάν, με τους Μερένγκες να μπαίνουν με το δεξί στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά - Ντάμφρις, Κονατέ, Χάουσεν, Κουκουρέγια - Αλεξάντερ-Άρνολντ (79' Τσουαμενί), Βαλβέρδε, Μπέλιγχαμ - Ντίαθ (79' Ντιομαντέ), Μπαπέ, Βινίσιους (87' Καρέρας)

Ίντερ: Μαρτίνεθ - Παβάρ (46' Στόουνς), Μπίσεκ, Μπαστόνι - Ντιουφ, Μπαρέλα (60' Σούτσιτς), Τσαλχάνογλου (60' Ζιελίνσκι), Τζόουνς, Κάρλος Αουγκούστο (83' Μχιταριάν) - Μαρτίνες, Τουράμ (60' Μπόνι)