Οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, σύμφωνα με το Football Meets Data.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει μπροστά του το εκτός έδρας ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ (1/2, 21:00), ωστόσο ο οργανισμός συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς Champions League, μετά την σπουδαία πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Οι «ερυθρόλευκοι» με 3/3 στο φινάλε της League Phase τερμάτισαν στην 18η θέση με 11 βαθμούς, και το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) έμαθαν πως θα αντιμετωπίσουν μια γνώριμη, την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα Playoffs.

Η γερμανική ομάδα επισκέφθηκε το «Γ. Καραϊσκάκης» μόλις πριν 11 ημέρες (20/1), με τους ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ να επικρατούν 2-0, σε ένα καθοριστικό για τη συνέχεια αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δημοσίευσε τις πιθανότητες των «ερυθρόλευκων» (και φυσικά των άλλων ομάδων) για πρόκριση στους «16», αλλά και γενικότερα μέχρι το τέλος του δρόμου.

Σύμφωνα με αυτό, οι «Ασπιρίνες» δίνονται ως φαβορί για να πάρουν το εισιτήριο με ποσοστό 68%, την ίδια ώρα που οι Πειραιώτες λαμβάνουν το υπόλοιπο 32%. Τις λιγότερες πιθανότητες από όλα τα ζευγάρια της ενδιάμεσης φάσης έχει η Καραμπαχ (10%), που παίζει με τη Νιουκάστλ, ενώ τις περισσότερες (πέραν της αγγλικής ομάδας) η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν (89%), που αντιμετωπίζει τη συμπατριώτισσα Μονακό.

Πρώτο φαβορί για την «κούπα με τα μεγάλα αυτιά» είναι η Άρσεναλ (27%), την οποία ακολουθούν Μπάγερν Μονάχου (14%) και Λίβερπουλ, Σίτι, Μπαρτσελόνα και Παρί, όλες με 8%.