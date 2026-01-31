Έκπληξη προκάλεσε η απουσία του Ελ Καμπί από την αποστολή του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ όμως υπάρχει λόγος που έμεινε εκτός ο Μαροκινός.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την ΑΕΚ στην Allwyn Arena για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα έχει μαζί του.

Εκτός από τα ονόματα των Πιρόλα και Γιάρεμτσουκ που λείπουν για διαφορετικούς λόγους, στις επιλογές του Ισπανού προπονητή δεν θα είναι ούτε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, κάτι που προκάλεσε έκπληξη σε όλους.

Ο Μαροκινός φορ είχε γίνει αλλαγή στον αγώνα με τον Άγιαξ και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος που έμεινε εκτός με την ΑΕΚ είναι κάποιες ενοχλήσεις που ένιωσε, με αποτέλεσμα να κριθεί σκόπιμο να προφυλαχθεί και να μην βρεθεί στην αποστολή.

Έτσι ο Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί με μόνο έναν φορ, τον Μεχντί Ταρέμι αλλά και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημά του, τον εξτρέμ Αντρέ Λουίζ.