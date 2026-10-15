Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ δεν αξιοποίησε την ευκαιρία για τη 10η θέση

Η ήττα της ΑΕΚ δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να κάνει το βήμα που επιδίωκε, ωστόσο η μικρή διαφορά από την Πολωνία και την Τσεχία διατηρεί ανοιχτή τη μάχη για τη 10η θέση.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να δώσει στην Ελλάδα την απαραίτητη ώθηση στη βαθμολογία της UEFA, καθώς ηττήθηκε με 3-1 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Έτσι, η χώρα μας έχασε την ευκαιρία να ανέβει στη 10η θέση της κατάταξης ήδη από το βράδυ της Τετάρτης. Παρ' όλα αυτά, η απόσταση από την Πολωνία και την Τσεχία, που ισοβαθμούν στη συγκεκριμένη θέση, παραμένει μικρή, καθώς η Ελλάδα υπολείπεται μόλις 113 βαθμούς.

Η είσοδος στη δεκάδα της UEFA αποτελεί σημαντικό στόχο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς θα μπορούσε να διαφοροποιήσει σημαντικά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τη σεζόν 2027/28.

Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής Ελλάδας θα εξασφάλιζε απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League, χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των προκριματικών. Ο Κυπελλούχος θα ξεκινούσε την πορεία του από τα playoffs του Europa League, ενώ ο δεύτερος του πρωταθλήματος θα έμπαινε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, μέσω του μονοπατιού των μη πρωταθλητών.

Παράλληλα, ο τρίτος της Super League θα συμμετείχε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ ο τέταρτος θα διεκδικούσε την πρόκρισή του στη League Phase του Conference League, ξεκινώντας από τον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 50.275 – 4.900 βαθμοί 4/5

10. Τσεχία 45.125 – 3.300 βαθμοί 4/5

11. Πολωνία 45.125 – 3.000 βαθμοί 2/5

12. Ελλάδα 45.012 – 4.600 βαθμοί 4/5

13. Νορβηγία 39.212 – 5.600 βαθμοί 4/5

14. Δανία 38.306 – 4.000 βαθμοί 4/4

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η 10η θέση στο ranking της UEFA

Εφόσον η Ελλάδα καταφέρει να τερματίσει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA στο τέλος της σεζόν, τότε από την αγωνιστική περίοδο 2028/2029 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια κατανέμονται διαφορετικά. Πιο ευνοημένος πάντως είναι ξεκάθαρα ο πρωταθλητής, ο οποίος θα εξασφαλίσει ένα απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.