Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ δεν αξιοποίησε την ευκαιρία για τη 10η θέση
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να δώσει στην Ελλάδα την απαραίτητη ώθηση στη βαθμολογία της UEFA, καθώς ηττήθηκε με 3-1 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Έτσι, η χώρα μας έχασε την ευκαιρία να ανέβει στη 10η θέση της κατάταξης ήδη από το βράδυ της Τετάρτης. Παρ' όλα αυτά, η απόσταση από την Πολωνία και την Τσεχία, που ισοβαθμούν στη συγκεκριμένη θέση, παραμένει μικρή, καθώς η Ελλάδα υπολείπεται μόλις 113 βαθμούς.
Η είσοδος στη δεκάδα της UEFA αποτελεί σημαντικό στόχο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς θα μπορούσε να διαφοροποιήσει σημαντικά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τη σεζόν 2027/28.
Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής Ελλάδας θα εξασφάλιζε απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League, χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των προκριματικών. Ο Κυπελλούχος θα ξεκινούσε την πορεία του από τα playoffs του Europa League, ενώ ο δεύτερος του πρωταθλήματος θα έμπαινε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, μέσω του μονοπατιού των μη πρωταθλητών.
Παράλληλα, ο τρίτος της Super League θα συμμετείχε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ ο τέταρτος θα διεκδικούσε την πρόκρισή του στη League Phase του Conference League, ξεκινώντας από τον δεύτερο προκριματικό γύρο.
Η βαθμολογία της UEFA
9. Τουρκία 50.275 – 4.900 βαθμοί 4/5
10. Τσεχία 45.125 – 3.300 βαθμοί 4/5
11. Πολωνία 45.125 – 3.000 βαθμοί 2/5
12. Ελλάδα 45.012 – 4.600 βαθμοί 4/5
13. Νορβηγία 39.212 – 5.600 βαθμοί 4/5
14. Δανία 38.306 – 4.000 βαθμοί 4/4
Τι σημαίνει για την Ελλάδα η 10η θέση στο ranking της UEFA
Εφόσον η Ελλάδα καταφέρει να τερματίσει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA στο τέλος της σεζόν, τότε από την αγωνιστική περίοδο 2028/2029 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια κατανέμονται διαφορετικά. Πιο ευνοημένος πάντως είναι ξεκάθαρα ο πρωταθλητής, ο οποίος θα εξασφαλίσει ένα απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.
- Πρωταθλητής: Απευθείας στη League Phase του Champions League
- Κυπελλούχος: Play-offs Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
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