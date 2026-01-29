Μία τρομερή εικόνα έλαβε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού επί ολλανδικού εδάφους με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βοηθά στον καθαρισμό του χιονιού στο γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε επί ολλανδικού εδάφους λίγες ώρες μετά την επική πρόκριση στα play offs του Champions League κόντρα στον Άγιαξ (2-1) με το τοπίο να είναι χιονισμένο και τη θερμοκρασία να δείχνει τους μηδέν βαθμούς κελσίου.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινήσαν την προετοιμασία τους ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ και πριν την έναρξη της προπόνησης , έγινε ένα τρομερό στιγμιότυπο. Ο προπονητής τη ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε το φτυάρι και βοήθησε τους ανθρώπους του γηπέδου να καθαρίσουν το χιονισμένο τερέν όπου θα γινόταν η προπόνηση.

Παρά το κρύο και το χιόνι, τόσο ο Ισπανός προπονητής όσο και άνθρωποι του συλλόγου βοήθησαν για να καθαριστεί το χορτάρι και να γίνει κανονικά η προπόνηση ενώ το παρών έδωσαν και ορισμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού.