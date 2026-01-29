Ο Μεντιλίμπαρ πήρε το φτυάρι και βοήθησε να απομακρυνθεί το χιόνι για να αρχίσει η προπόνηση
Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε επί ολλανδικού εδάφους λίγες ώρες μετά την επική πρόκριση στα play offs του Champions League κόντρα στον Άγιαξ (2-1) με το τοπίο να είναι χιονισμένο και τη θερμοκρασία να δείχνει τους μηδέν βαθμούς κελσίου.
Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινήσαν την προετοιμασία τους ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ και πριν την έναρξη της προπόνησης, έγινε ένα τρομερό στιγμιότυπο. Ο προπονητής τη ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε το φτυάρι και βοήθησε τους ανθρώπους του γηπέδου να καθαρίσουν το χιονισμένο τερέν όπου θα γινόταν η προπόνηση.
Παρά το κρύο και το χιόνι, τόσο ο Ισπανός προπονητής όσο και άνθρωποι του συλλόγου βοήθησαν για να καθαριστεί το χορτάρι και να γίνει κανονικά η προπόνηση ενώ το παρών έδωσαν και ορισμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού.
OUR COACH IS BETTER THAN YOURS! 🏆❄️ pic.twitter.com/AQWw1E9B1w— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 29, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.