Wyscout Analysis - Ολυμπιακός: Ρέτσος και Έσε τα έκαναν όλα

Αν κάποιος κοιτούσε τις πιθανότητες του Ολυμπιακού για πρόκριση στα play offs του Champions League μετά την 5η αγωνιστική, σίγουρα δεν θα πίστευε 100% ότι μπορούν οι Πειραιώτες να κάνουν το 3x3 έχοντας συλλέξει μέχρι εκείνο το σημείο μόλις δύο βαθμούς.

Μετά από 63 μέρες, η βραδιά στο Άμστερνταμ ήταν το... κερασάκι για να τσεκαριστεί το εισιτήριο για την επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά τις νίκες με Καϊράτ (1-0) και Λεβερκούζεν (2-0), ο Άγιαξ ήταν το τελευταίο θύμα αυτής της τρελής πορείας (2-1).

Ωστόσο υπάρχουν δύο στιγμές-κεφάλαια σε αυτή την βραδιά. Μεσολαβούν 411" η μία από την άλλη και είναι αυτές που δίνουν στον Ολυμπιακό την ιστορική πρόκριση. Από τη μία ο Σαντιάγο Έσε δίνει το προβάδισμα στο 79' και από την άλλη ο Παναγιώτης Ρέτσος σώζει πάνω στη γραμμή την ισοφάριση των Ολλανδών στο 86'. Αν θέλετε και ακρίβεια, είναι 6 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα.

Η αναφορά αυτών των δύο δεν γίνεται μόνο για τις συγκεκριμένες φάσεις αλλά και για την εμφάνιση που έκαναν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δύο «κολόνες» της αμυντικής και μεσαίας γραμμής που είχαν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.