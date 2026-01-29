Wyscout Analysis - Ολυμπιακός: Ρέτσος και Έσε τα έκαναν όλα
Αν κάποιος κοιτούσε τις πιθανότητες του Ολυμπιακού για πρόκριση στα play offs του Champions League μετά την 5η αγωνιστική, σίγουρα δεν θα πίστευε 100% ότι μπορούν οι Πειραιώτες να κάνουν το 3x3 έχοντας συλλέξει μέχρι εκείνο το σημείο μόλις δύο βαθμούς.
Μετά από 63 μέρες, η βραδιά στο Άμστερνταμ ήταν το... κερασάκι για να τσεκαριστεί το εισιτήριο για την επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά τις νίκες με Καϊράτ (1-0) και Λεβερκούζεν (2-0), ο Άγιαξ ήταν το τελευταίο θύμα αυτής της τρελής πορείας (2-1).
Ωστόσο υπάρχουν δύο στιγμές-κεφάλαια σε αυτή την βραδιά. Μεσολαβούν 411" η μία από την άλλη και είναι αυτές που δίνουν στον Ολυμπιακό την ιστορική πρόκριση. Από τη μία ο Σαντιάγο Έσε δίνει το προβάδισμα στο 79' και από την άλλη ο Παναγιώτης Ρέτσος σώζει πάνω στη γραμμή την ισοφάριση των Ολλανδών στο 86'. Αν θέλετε και ακρίβεια, είναι 6 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα.
Η αναφορά αυτών των δύο δεν γίνεται μόνο για τις συγκεκριμένες φάσεις αλλά και για την εμφάνιση που έκαναν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δύο «κολόνες» της αμυντικής και μεσαίας γραμμής που είχαν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.
Το Gazzetta παίρνει τη βοήθεια του Wyscout και σας δίνει στο... πιάτο την επική εμφάνιση του αρχηγού του Ολυμπιακού και του ταλαντούχου χαφ κόντρα στον Άγιαξ.
Σαντιάγο Έσε: Το... σκυλί της μεσαίας γραμμής που έμαθε και να «δαγκώνει»
Τελικά, ακόμα τρέχει ο Σαντιάγο Έσε. Κόντρα στη Λεβερκούζεν σας είχαμε γράψει για την απίθανη εμφάνιση του Αργεντινού χαφ που κατάπιε τα χιλιόμετρα και τους αντιπάλους του αλλά φαίνεται πως το συνέχισε από εκεί που το άφησε κόντρα στον Άγιαξ.
Ο 25χρονος χαφ έχει εξελιχθεί σε παίκτη-βαρόμετρο για τον Ολυμπιακό αφού έχει ωριμάσει το παιχνίδι του και βρίσκεται πραγματικά παντού όταν αγωνίζεται. Το καταλαβαίνεις κοιτώντας απλά το heatmap μέσα σε 98 λεπτά συμμετοχής στην Johan Cruyff Arena.
Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής έχει κάνει ματσάρα τόσο στο ανασταλτικό κομμάτι όσο και στην κυκλοφορία της μπάλας, βοηθώντας σημαντικά στο θέμα της ηρεμίας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και στον έλεγχο του ρυθμού σε στιγμές που το τέμπο είχε ανέβει επικίνδυνα.
Σχεδόν αλάνθαστος ο 25χρονος. Στο διάστημα που έπαιξε είχε συνολικά 33 πάσες με το ποσοστό επιτυχία να είναι στο εντυπωσιακό 91% (!), δηλαδή οι 30 ήταν επιτυχημένες. Παράλληλα ήταν άρτιος στις μεταβιβάσεις που έκανε στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου (5/5) και στο σημείο του πέναλτι (2/2) τροφοδοτώντας τους επιθετικούς της ομάδας.
Παράλληλα επιχείρησε τρεις μεγάλες μπαλιές εκ των οποίων, οι δύο βρήκαν συμπαίκτη του, είχε μία επιτυχημένη ντρίμπλα από τις δύο που έκανε και συνολικά έχασε την μπάλα οκτώ φορές, με τις μισές από αυτές στο δικό του μισό.
Όσο για το κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας, πάλεψε αρκετά με τους χαφ του Άγιαξ, όντας το μοναδικό 6άρι δίπλα στον Μουζακίτη και μπροστά τους τον φορ Ταρέμι. Από τις 12 μονομαχίες που έδωσε, κέρδισε τις έξι από αυτές, είχε ένα σωστό τάκλιν από τα δύο που έκανε (το ένα έφερε και την κίτρινη κάρτα) ενώ βοήθησε αρκετά στο πρέσινγκ όπου οι έξι από τις 11 ανακτήσεις της μπάλας, έγινε στο αντίπαλο μισό.
Ας τα δούμε και πιο συγκεκριμένα...
- Πάσες: 30/33 (91%)
- Στο τρίτο μισό: 5/5
- Στο πέναλτι: 2/2
- Μεγάλες μπαλιές: 2/3
- Ντρίμπλες: 1/2
- Μονομαχίες: 6/12
- Τάκλιν: 1/2
- Ανακτήσεις: 11 (6 στο αντίπαλο μισό)
- Έχασε την μπάλα: 8 (4 στο αντίπαλο μισό)
Παναγιώτης Ρέτσος: Με δύο λόγια; Ηγετική ματσάρα!
Ο αρχηγός. Ο άνθρωπος που όχι απλώς ανέτρεψε το κλίμα που επικρατούσε το καλοκαίρι του 2023 αλλά πλέον είναι μία ηγετική φυσιογνωμία και μία αγαπημένη φιγούρα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Κόντρα στον Άγιαξ φώναξε ξανά... παρών.
Τι και αν ο Πιρόλα έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 28' και στο ματς μπήκε ο «κρύος» Μπιανκόν; Ο Παναγιώτης Ρέτσος δεν χαμπαριάζει από τέτοια. Σαν να μην έγινε ποτέ η αλλαγή παρτενέρ και σαν να έχει βάλει... παρωπίδες για να είναι σε κάθε ματς στο 100%.
Αντίπαλος του ο αρκετά δυνατός και ποιοτικός Κάσπερ Ντόλμπεργκ. Ένα παιδί που στα 28 του έχει περάσει από Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο πριν επιστρέψει στον Άγιαξ το περασμένο καλοκαίρι αντί 10 εκατ. ευρώ. Καταλάβαινες από τις επαφές του με την μπάλα την ποιότητα που έχει ως ποδοσφαιριστής, ωστόσο ούτε αυτό χαμπάριασε ο Ρέτσος.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε μία από τις καλύτερες και πιο γεμάτες εμφανίσεις του με τους Πειραιώτες στην Ευρώπη. Πυλώνας στο κέντρο της άμυνας. Έβγαζε ένα αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης προς τους συμπαίκτες του, κάτι που φαίνεται από τους εξαιρετικούς αριθμούς που είχε.
Έκανε συνολικά 32 πάσες από τις οποίες είχε 84% επιτυχία (27) με επτά από αυτές να είναι στο τρίτο μισό του γηπέδου και οι έξι να έχουν βρει συμπαίκτη του ενώ μία κατέληξε στον Ελ Καμπί στο σημείο του πέναλτι (δεν ήταν καλό το κοντρόλ του Μαροκινού). Άξιο αναφοράς ότι στο 0-1 του Ολυμπιακού, η μπαλιά προς τον Ελ Καμπί για να ξεκινήσει η επίθεση του γκολ, έρχεται από τον Έλληνα στόπερ.
Στο αμυντικό σκέλος ήταν σχεδόν άριστος! Χωρίς υπερβολή. Το παλικάρι βγήκε νικητής στις επτά από συνολικά εννιά μονομαχίες που έδωσε με τους παίκτες του Άγιαξ. Δεν περνούσε τίποτα. Ούτε χαμηλά, ούτε ψηλά αφού στον αέρα έδωσε τέσσερις μονομαχίες και έχασε μόλις μία (!). Παράλληλα είχε ένα επιτυχημένο τάκλιν και ανέκτησε την μπάλα 13 φορές με τρεις από αυτές στο αντίπαλο μισό, δείγμα του πόσο ψηλά ήταν η άμυνα.
Αναλυτικά οι αριθμοί του:
- Πάσες: 27/32 (84%)
- Στο τρίτο μισό: 6/7
- Στο πέναλτι: 1/1
- Μεγάλες μπαλιές: 2/5
- Μονομαχίες: 7/9
- Στον αέρα: 3/4
- Τάκλιν: 1/1
- Ανακτήσεις: 13 (3 στο αντίπαλο μισό)
Οι δύο φάσεις που... υπέγραψαν την πρόκριση στα play offs
Όπως αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν δύο στιγμές που απέχουν 411 δευτερόλεπτα μεταξύ τους, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επική νίκη και παράλληλα πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.
Την αρχή κάνει στο 79ο λεπτό, ο Σαντιάγο Έσε. Ο Αργεντινός χαφ κάνει εξαιρετική κίνηση μετά την εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο, καθώς ξεκινάει από το πέναλτι και παρότι τον σπρώχνει ο αντίπαλος του, εκείνος πιάνει την τέλεια κεφαλιά, γυρνώντας το κορμί του και νικώντας τον Γιάρος για το 2-1.
Αυτό ήταν το γκολ της νίκης για τον Ολυμπιακό, με τον Αργεντινό να είναι μαθημένος σε σημαντικά τέρματα στην Ευρώπη (βλέπε ματς με Άστον Βίλα). Ωστόσο ίσως να μην μιλούσαμε για αυτό τώρα, αν 6 λεπτά και 51" μετά, ο Ρέτσος δεν έκανε την επέμβαση της αγωνιστικής.
Το ρολόι δείχνει 86ο λεπτό. Οι Πειραιώτες έχουν επιβεβαιώσει ότι μόνο με νίκη μένουν στην 24άδα καθώς τα υπόλοιπα αποτελέσματα δεν τους επιτρέπουν να ελπίζουν ακόμα και με ισοπαλία την πρόκριση. Μετά από ωραία σέντρα στην περιοχή, ο Βέγκχορστ πήρε την κεφαλιά από τον Ορτέγα, με την μπάλα να περνά από Μπιανκόν και Τζολάκη και να πηγαίνει προς τα δίχτυα.
Παγωμάρα δευτερολέπτων, σαν αυτή στην τελευταία φάση με τον Ομπαμεγιάνγκ στην έδρα της Άρσεναλ για το Europa League. Εκεί ήταν ο Ρέτσος που με μία στιγμιαία προβολή προλαβαίνει και διώχνει την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή για να έρθει το 2-2. Οι Ολλανδοί δεν το πίστευαν, όμως ο αρχηγός του Ολυμπιακού είχε σταματήσει τον τελευταία κίνδυνο στον δρόμο για τα play offs.