Τον δρόμο της επιστροφής πήρε ο Ολυμπιακός από το Άμστερνταμ έχοντας στις βαλίτσες το διπλό κόντρα στον Άγιαξ και την πρόκριση στο Champions League. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Ο Ολυμπιακός πήγε στο Άμστερνταμ με έναν και μόνο στόχο: Να νικήσει και να προκριθεί. Κι αυτό το κατάφερε, επικρατώντας 2-1 του Άγιαξ χάρη στα γκολ των Ζέλσον και Έσε .

ΟΙ περίπου 10.000 φίλοι της ομάδας που είχαν κατακλύσει την ολλανδική πρωτεύουσα πανηγύρισαν με τη ψυχή τους τη μεγάλη αυτή πρόκριση στους 24 κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Η ομάδα, πλέον, αφήνει πίσω της αυτήν τη μεγάλη επιτυχία και το βάρος έχει ήδη πέσει στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο Μεντιλίμπαρ κι οι παίκτες του ξέρουν πόση σημασία έχει η κατάκτηση του πρωταθλήματος και χρόνος για... χαλάρωση δεν υπάρχει.

Η πτήση τσάρτερ είναι προγραμματισμένη να πετάξει στις 15.00 ώρα Ελλάδας. Ο διακόπτης έχει γυρίσει ήδη κι άπαντες είναι προσηλωμένη στις εν Ελλάδι υποχρεώσεις.