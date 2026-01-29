Ολυμπιακός: Επιστρέφει θριαμβευτής και με το μυαλό, πλέον, μόνο στην ΑΕΚ!
Ο Ολυμπιακός πήγε στο Άμστερνταμ με έναν και μόνο στόχο: Να νικήσει και να προκριθεί. Κι αυτό το κατάφερε, επικρατώντας 2-1 του Άγιαξ χάρη στα γκολ των Ζέλσον και Έσε.
ΟΙ περίπου 10.000 φίλοι της ομάδας που είχαν κατακλύσει την ολλανδική πρωτεύουσα πανηγύρισαν με τη ψυχή τους τη μεγάλη αυτή πρόκριση στους 24 κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.
Η ομάδα, πλέον, αφήνει πίσω της αυτήν τη μεγάλη επιτυχία και το βάρος έχει ήδη πέσει στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο Μεντιλίμπαρ κι οι παίκτες του ξέρουν πόση σημασία έχει η κατάκτηση του πρωταθλήματος και χρόνος για... χαλάρωση δεν υπάρχει.
Η πτήση τσάρτερ είναι προγραμματισμένη να πετάξει στις 15.00 ώρα Ελλάδας. Ο διακόπτης έχει γυρίσει ήδη κι άπαντες είναι προσηλωμένη στις εν Ελλάδι υποχρεώσεις.
