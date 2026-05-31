Ολυμπιακός: Πανέμορφο γκολ του Γιάρεμτσουκ στο φιλικό της Ουκρανίας (vid)
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού που αγωνίστηκε με την μορφή δανεισμού στην Λιόν ξεκίνησε βασικός στο φιλικό της Ουκρανίας με την Πολωνία και πέτυχε ένα όμορφο γκολ. Συγκεκριμένα στο 34' ο Γιάρεμτσουκ πήρε την μπάλα πολλά μέτρα έξω από την περιοχή, την κατέβασε και με άπιαστο σουτ έκανε το 1-0.
Οι Ουκρανοί πέτυχαν και δεύτερο γκολ λίγα λεπτά πιο μετά με τον Γιαρμολένκο, ενώ για την Πολωνία ξεκίνησε στην βασική ενδεκάδα ο Κεντζιόρα. Στο 46' της αναμέτρησης μπήκε και ο Κάρολ Σφιντέρσκι στη θέση του Σιμάνσκι.
🚨🦁 | Le PÉTARD de Roman Yaremchuk face à la Pologne 🇵🇱 pic.twitter.com/whLNjIdI5T— Gossip Gone🚨🦁 (@gossipgoneoff) May 31, 2026
