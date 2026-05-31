Με ένα πολύ ωραίο γκολ έξω από την περιοχή ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ άνοιξε το σκορ στην φιλική αναμέτρηση της Ουκρανίας με την Πολωνία.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού που αγωνίστηκε με την μορφή δανεισμού στην Λιόν ξεκίνησε βασικός στο φιλικό της Ουκρανίας με την Πολωνία και πέτυχε ένα όμορφο γκολ. Συγκεκριμένα στο 34' ο Γιάρεμτσουκ πήρε την μπάλα πολλά μέτρα έξω από την περιοχή, την κατέβασε και με άπιαστο σουτ έκανε το 1-0.

Οι Ουκρανοί πέτυχαν και δεύτερο γκολ λίγα λεπτά πιο μετά με τον Γιαρμολένκο, ενώ για την Πολωνία ξεκίνησε στην βασική ενδεκάδα ο Κεντζιόρα. Στο 46' της αναμέτρησης μπήκε και ο Κάρολ Σφιντέρσκι στη θέση του Σιμάνσκι.