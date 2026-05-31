Ολυμπιακός: «Ο Ροντρίγκες στη λίστα»
Ο Γκουίντο Ροντρίγκες είναι στη λίστα του Ολυμπιακού.
Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν στο εξωτερικό για τον 32χρονο (12/4/94) Αργεντινό αμυντικό μέσο της Βαλένθια. Ο διεθνής (30 συμμετοχές κι 1 γκολ) μέλος της Αργεντινής στο Μουντιάλ του Κατάρ, μένει ελεύθερος από την ισπανική ομάδα και εκτός από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, ενδιαφέρον έχει δείξει και η Βιγιαρεάλ.
Ο Ροντρίγκες, ο οποίος στο Μουντιάλ που κατέκτησε η χώρα του ήταν βασικός στο ματς με το Μεξικό, στη νίκη με 2-0, έχει παίξει επίσης στις Μπέτις (173 ματς, 9 γκολ, 4 ασίστ), Γουέστ Χαμ (32 αγώνες, 1 ασίστ) και στις Ντεφενσόν, Τιχουάνα, Ρίβερ Πλέιτ, Αμέρικα.
