Τρέλα: Φίλαθλος έκανε βιντεοκλήση στον Μπαρτζώκα μέσα από τη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» - Ποιος τον κάλεσε

Δεν θα μπορούσε να λείψει ο προπονητής του μπασκετικού Ολυμπιακού από την επική νίκη στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ.

Σε θρυλική βραδιά εξελίχθηκε η αναμέτρηση με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, όπου ο Ολυμπιακός έφυγε με τη νίκη και παράλληλα την πρόκριση στα play offs του Champions League καθώς τερμάτισε 18ος στην τελική βαθμολογία.

Από μία τέτοια νύχτα δεν θα μπορούσε να λείψει ο προπονητής του μπασκετικού Ολυμπιακού , Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος δείχνει συχνά το παρών σε αγώνες του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Παρότι ο Έλληνας κόουτς δεν μπορούσε να βρεθεί στην Ολλανδία, φρόντισε για αυτό ο Λευτέρης Χρυσοφάκης, ο οποίος τον πήρε με βιντεοκλήση τη στιγμή των πανηγυρισμών, με τον έμπειρος τεχνικό να χαμογελά με τις εικόνες αλλά και το αποτέλεσμα.

Πρόκειται για τον βασικό χρηματοδότη και χορηγό του ανδρικού τμήματος βόλεϊ του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στις εξέδρες του Johan Cryuff Arena και φρόντισε να βάλει και τον Μπαρτζώκα στο κλίμα.