Απρόσμενους επισκέπτες είχε η Μπαρτσελόνα πριν από το ματς με την Κοπεγχάγη, καθώς αρουραίοι βρέθηκαν να κάνουν βόλτες στο «Καμπ Νόου».

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Κοπεγχάγη για την τελευταία αγωνιστική της Legaue Phase του Champions League, ωστόσο κάποιες ώρες πριν φαίνεται πως αρουραίοι αποφάσισαν να κάνουν μια...βόλτα στο γήπεδο πριν τον αγώνα.

Μετά την δυνατή καταιγίδα που έπληξε το στάδιο την προηγούμενη εβδομάδα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα πλημμύρας κυρίως στα δημοσιογραφικά, οι Μπλαουγκράνα φαίνεται πως έχουν ακόμη ένα πρόβλημα. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, αρουραίοι φαίνεται να εισέβαλαν ανενόχλητοι μέσα στο γήπεδο, φτάνοντας πολύ κοντά στο γρασίδι του γηπέδου. Ένα στιγμιότυπο που αμέσως έχει γίνει όπως είναι φυσικό viral.

Άλλοι αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, ενώ άλλοι εξέφρασαν την ανησυχία για την οργάνωση του σταδίου ειδικά με τις πλημμύρες. H εμφάνιση αρουραίων δεν συμβαίνει πρώτη φορά στο σπίτι της Μπαρτσελόνα, ωστόσο το πιο ανησυχητικό είναι ότι ακόμη δεν έχει δοθεί λύση.