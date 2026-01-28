Μπαρτσελόνα: Αρουραίοι έκοβαν βόλτες στο «Καμπ Νόου» (vid)
Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Κοπεγχάγη για την τελευταία αγωνιστική της Legaue Phase του Champions League, ωστόσο κάποιες ώρες πριν φαίνεται πως αρουραίοι αποφάσισαν να κάνουν μια...βόλτα στο γήπεδο πριν τον αγώνα.
Μετά την δυνατή καταιγίδα που έπληξε το στάδιο την προηγούμενη εβδομάδα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα πλημμύρας κυρίως στα δημοσιογραφικά, οι Μπλαουγκράνα φαίνεται πως έχουν ακόμη ένα πρόβλημα. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, αρουραίοι φαίνεται να εισέβαλαν ανενόχλητοι μέσα στο γήπεδο, φτάνοντας πολύ κοντά στο γρασίδι του γηπέδου. Ένα στιγμιότυπο που αμέσως έχει γίνει όπως είναι φυσικό viral.
Άλλοι αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, ενώ άλλοι εξέφρασαν την ανησυχία για την οργάνωση του σταδίου ειδικά με τις πλημμύρες. H εμφάνιση αρουραίων δεν συμβαίνει πρώτη φορά στο σπίτι της Μπαρτσελόνα, ωστόσο το πιο ανησυχητικό είναι ότι ακόμη δεν έχει δοθεί λύση.
¡RATAS EN EL CAMP NOU! 😅— Jose Alberto (@JAlbMontenegro) January 28, 2026
Primero las filtraciones de agua y ahora unos roedores paseándose por el nuevo Spotify Camp Nou 🐀😳 pic.twitter.com/ecdJ6NeiYJ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.