Λαπόρτα για την... πλημμύρα στο Καμπ Νόου: «Είναι φυσιολογικό, ξέραμε ότι μπορεί να συμβεί»

Ο πρόεδρος των Καταλανών, Τζοάν Λαπόρτα, προέβη σε μια περίεργη δήλωση, σχετικά με την «πλημμύρα» στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» το απόγευμα της Κυριακής (25/1).

Το απόγευμα της Κυριακής (25/1) η Μπαρτσελόνα μπορεί να δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο «καθάρισε» με 3-0 την Ρεάλ Οβιέδο, επιστρέφοντας στην κορυφή της La Liga και το +1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι ποδοσφαιριστές του Χάνσι Φλικ με το μυαλό και στην τελευταία αγωνιστική του Champions League, όπου κρίνεται μια θέση στην πρώτη οκτάδα της League Phase, έπαιξαν κάπως νωθρά και υπό καταρρακτώδη βροχή. Μια βροχή που δημιούργησε προβλήματα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου».

Το βίντεο του δημοσιογράφου του ραδιοφωνικού σταθμού Onda Cero, Αλφρέντο Μαρτίνεθ, με το νερό και το χαλάζι να έχουν «σκεπάσει» τα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου, αλλά και ένα ακόμη, που δείχνει την οροφή κυριολεκτικά να στάζει σαν καταρράκτης, έγιναν αμέσως viral, με τον Τζοάν Λαπόρτα να καλείται να δώσει την δική του εξήγηση.

Ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» μάλλον απογοήτευσε με την απάντησή του, καθώς τόνισε πως αυτό που συνέβη είναι... φυσιολογικό, καθώς το γήπεδο είναι ακόμη υπό κατασκευή, ενώ αστειεύτηκε λέγοντας πως η βροχή βοήθησε την Μπάρτσα να κερδίσει.

«Όλοι βραχήκαμε. Ξέραμε ότι θα μπορούσε να συμβεί, αλλά στο τέλος, η βροχή μας βοήθησε να κερδίσουμε. Είναι σαν να είδαμε την πρώτη βροχερή περίοδο του Καμπ Νόου. Το γήπεδο είναι υπό κατασκευή και θα ασχοληθούμε με τυχόν επισκευές που χρειάζονται στην πορεία. Είναι φυσιολογικό και όλα θα τακτοποιηθούν.

Το γήπεδο προχωρά καλά και όλα είναι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η άδεια κατηγορίας 1C έπρεπε να τεθεί σε ισχύ στις αρχές Ιανουαρίου, αλλά καθυστερεί. Τώρα θα δούμε αν θα την αποκτήσουμε για τον αγώνα με τη Μαγιόρκα».