Μπαρτσελόνα: Πλημμύρισε το...ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» (vid)
Άνοιξαν οι ουρανοί στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» με την σφοδρή καταιγίδα να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα πλημμύρας στο στάδιο. Η Μπαρτσελόνα υποδέχτηκε την Οβιέδο, όπου νίκησε με 3-0 για την 21η αγωνιστική της La Liga αλλά οι εικόνες του σταδίου από τα νερά κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Τα στιγμιότυπα αυτά σίγουρα εγείρουν απορίες για το...πολυδιαφημισμένο και υπερσύγχρονο σπίτι των Μπλαουγκράνα.
Σε βίντεο που ανάρτησε ο δημοσιογράφος του ραδιοφωνικού σταθμού Onda Cero, Αλφρέντο Μαρτίνεθ, στο «X» διακρίνονται να έχουν καλυφθεί τα πάντα με νερό στα δημοσιογραφικά θεωρεία, γεγονός που δυσκόλευε όπως ήταν φυσικό την δουλειά όσων βρέθηκαν για να καλύψουν τον αγώνα.
Así han acabado las posiciones de comentaristas tras la tormenta En el Camp Nou pic.twitter.com/mdjbZfxqRqJanuary 25, 2026
Σε άλλο βίντεο η δημοσιογράφος Έλενα Κόντις του ραδιοφωνικού σταθμού Cadena Cope, δημοσίευσε ένα βίντεο δείχνοντας το...ποτάμι που έπρεπε να διασχίσει για να φτάσει στο δημοσιογραφικό χώρο του γηπέδου.
Οι εικόνες αυτές δίχως αμφιβολία δείχνουν την έλλειψη οργάνωσης σε τέτοιες περιστάσεις για ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα του κόσμου, που για την κατασκευή του δαπανήθηκαν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
⛈️ ¡LA QUE ESTÁ CAYENDO EN EL CAMP NOU!— Tiempo de Juego (@tjcope) January 25, 2026
🏟️ Así están las tribunas de prensa del estadio
🎥 @HelenaCondis pic.twitter.com/GdJctFzYyl
