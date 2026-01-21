Ο Ολυμπιακός είναι στην 22η θέση της League Phase του Champions League και ονειρεύεται την πρόκρισή του στην επόμενη φάση απέναντι σε ομάδες με διαστημικά μπάτζετ!

Να, λοιπόν, που φτάσαμε στο σημείο ο Ολυμπιακός στην προτελευταία αγωνιστική του Champions League να διεκδικεί την πρόκρισή του στην επόμενη φάση.

Παρά τη γκέλα με την Πάφο και το... στραβοπάτομα απέναντι στην Αϊντχόφεν (ισοφάριση στο τέλος), οι νταμπλούχοι Ελλάδας είναι αυτήν τη στιγμή στην 22η θέση της κατάταξης, περιμένουν τα σημερινά αποτελέσματα και στις 28/2 στο Άμστερνταμ θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους, έχοντας στο πλευρό τους μίνιμουμ 2.600 οπαδούς τους.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ με τις νίκες στο Καϊράτ και κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, έχει αυξήσει τις πιθανότητές του.

Ωστόσο, για να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχει ήδη πετύχει αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στις ομάδες που έχει από κάτω του αυτήν τη στιγμή.

Ο Ολυμπιακός έχει, σύμφωνα με το transfermarkt, μπάτζετ αξίας 141.750.000 ευρώ. Η Νάπολι που έχει κι εκείνη 8 βαθμούς αλλά είναι στην 23η θέση έχει αξία 466.800.000 ευρώ, ενώ η

Μπενφίκα 350.500.000 ευρώ κι ο Άγιαξ 163.000.000 ευρώ.

Αναλυτικά η λίστα των ομάδων που είναι κάτω από τον Ολυμπιακό κι η αξία του κάθε κλαμπ:

23. Νάπολι 466.800.000 ευρώ

24. Κοπεγχάγη 74.850.000 ευρώ

25. Καραμπάγκ 28.650.000 ευρώ

26. Κλαμπ Μπριζ 192.100.000 ευρώ

27. Μπόντο Γκλιμτ 57.530.000 ευρώ

28. Μπενφίκα 350.500.000 ευρώ

29. Πάφος 30.080.000 ευρώ

30. Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ 107.650.000 ευρώ

31. Αγιαξ 163.000.000 ευρώ

32. Αθλέτικ Μπιλμπάο 303.000.000 ευρώ

33. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 394.400.000

34. Σλάβια Πράγας 107.750.000 ευρώ

35. Βιγιαρεάλ 263.800.000 ευρώ

36. Καϊράτ 14.930.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 2.555.040.000 ευρώ