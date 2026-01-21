Ολυμπιακός: Η συνολική αξία των 14 ομάδων που έχει βάλει από κάτω του στο Champions League
Να, λοιπόν, που φτάσαμε στο σημείο ο Ολυμπιακός στην προτελευταία αγωνιστική του Champions League να διεκδικεί την πρόκρισή του στην επόμενη φάση.
Παρά τη γκέλα με την Πάφο και το... στραβοπάτομα απέναντι στην Αϊντχόφεν (ισοφάριση στο τέλος), οι νταμπλούχοι Ελλάδας είναι αυτήν τη στιγμή στην 22η θέση της κατάταξης, περιμένουν τα σημερινά αποτελέσματα και στις 28/2 στο Άμστερνταμ θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους, έχοντας στο πλευρό τους μίνιμουμ 2.600 οπαδούς τους.
Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ με τις νίκες στο Καϊράτ και κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, έχει αυξήσει τις πιθανότητές του.
Ωστόσο, για να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχει ήδη πετύχει αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στις ομάδες που έχει από κάτω του αυτήν τη στιγμή.
Ο Ολυμπιακός έχει, σύμφωνα με το transfermarkt, μπάτζετ αξίας 141.750.000 ευρώ. Η Νάπολι που έχει κι εκείνη 8 βαθμούς αλλά είναι στην 23η θέση έχει αξία 466.800.000 ευρώ, ενώ η
Μπενφίκα 350.500.000 ευρώ κι ο Άγιαξ 163.000.000 ευρώ.
Αναλυτικά η λίστα των ομάδων που είναι κάτω από τον Ολυμπιακό κι η αξία του κάθε κλαμπ:
23. Νάπολι 466.800.000 ευρώ
24. Κοπεγχάγη 74.850.000 ευρώ
25. Καραμπάγκ 28.650.000 ευρώ
26. Κλαμπ Μπριζ 192.100.000 ευρώ
27. Μπόντο Γκλιμτ 57.530.000 ευρώ
28. Μπενφίκα 350.500.000 ευρώ
29. Πάφος 30.080.000 ευρώ
30. Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ 107.650.000 ευρώ
31. Αγιαξ 163.000.000 ευρώ
32. Αθλέτικ Μπιλμπάο 303.000.000 ευρώ
33. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 394.400.000
34. Σλάβια Πράγας 107.750.000 ευρώ
35. Βιγιαρεάλ 263.800.000 ευρώ
36. Καϊράτ 14.930.000 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ: 2.555.040.000 ευρώ
