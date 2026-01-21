Η 7η αγωνιστική του Champions League ολοκληρώνεται απόψε (21/1) και ο Ολυμπιακός θα έχει ανοιχτό μικρόφωνο σε όλες τις αναμετρήσεις της ημέρας.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη εντός έδρας νίκη στο φετινό Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν (2-0) και τη δεύτερη σερί του στη διοργάνωση, ανεβαίνοντας στην 22η θέση του βαθμολογικού πίνακα και πλέον χρειάζεται μία νίκη στην έδρα του Άγιαξ για να βρεθεί στα play offs.

Η 7η αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε (21/1) με εννιά αναμετρήσεις, στις οποίες οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν ανοιχτά τα ραντάρ τους για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν καθώς έχουν άμεση σχέση με τον ίδιο και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Θυμίζουμε τη βαθμολογία:

1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

3. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15*

4. Τότεναμ (15-7) 14

5. Παρί Σεν Ζερμέν (20-10) 13

6. Σπόρτινγκ (14-9) 13

7. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

-------------------------------------------

8. Αταλάντα (8-6) 13*

9. Ίντερ (13-7) 12

10. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12*

11. Λίβερπουλ (11-8) 12*

12. Ντόρτμουντ (19-15) 11

13. Νιούκαστλ (13-6) 10*

14. Τσέλσι (13-8) 10*

15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10*

16. Μαρσέιγ (11-8) 9*

17. Γιουβέντους (12-10) 9*

18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9*

19. Λεβερκούζεν (10-14) 9

20. Μονακό (8-14) 9

21. Αϊντχόφεν (15-11) 8*

22. Ολυμπιακός (8-13) 8

23. Νάπολι (7-12) 8

24. Κοπεγχάγη (11-17) 8

--------------------------------------------

25. Καραμπάγκ (10-13) 7*

26. Μπριζ (12-17) 7

27. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

28. Μπενφίκα (6-8) 6*

29. Πάφος (4-9) 6*

30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6*

31. Άγιαξ (7-19) 6

32. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5*

33. Άιντραχτ (8-16) 4*

34. Σλάβια Πράγας (2-11) 3*

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ένα ματς λιγότερο και αγωνίζονται την Τετάρτη.

Επίσης, άξιο αναφοράς είναι οι Άρσεναλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου, Τότεναμ, Παρί Σεν Ζερμέν, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι, Αταλάντα, Ίντερ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Λίβερπουλ έχουν κλειδώσει μία θέση για τα play offs και πλέον παλεύουν να βρεθούν στην 8άδα.

Από εκεί και πέρα, τα ματς είναι: Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης, Καραμπάγκ - Άιντραχτ, Τσέλσι - Πάφος, Αταλάντα - Μπιλμπάο, Γιουβέντους - Μπενφίκα, Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα, Μαρσέιγ - Λίβερπουλ, Νιούκαστλ - Αϊντχοφεν, Μπάγερν - Ουνιόν.

Όπως είναι λογικό, ο Ολυμπιακός θέλει έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων για να παραμείνει στην 24άδα μετά το τέλος της 7ης αγωνιστικής, κάτι το οποίο θα του δώσει το προβάδισμα για πρόκριση σε περίπτωση νίκης στην έδρα του Άγιαξ. Επίσης, ιδανικά θα ήθελε η διαφορά με τους από πάνω του να μείνει σε απόσταση βολής για να έχει ακόμα περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στα play offs της διοργάνωσης.

Οπότε, έχουμε και λέμε από τα σημερινά παιχνίδια...

Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης: Ο Ολυμπιακός θα ήθελε ιδανικά νίκη της Ατλέτικο προκειμένου οι Τούρκοι να μείνουν στο +1 ή ισοπαλία που θα τους στείλει στο +2.

Καραμπάγκ - Άιντραχτ: Αρκετά αμφίρροπο ματς για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα οι Πειραιώτες δεν θα επιθυμούσαν νίκη της Καραμπάγκ καθώς θα πάνε στο +2. Οπότε και η ισοπαλία είναι το ιδανικό σενάριο ώστε να είναι ισόβαθμοι με τους Αζέρους και στο +3 από την Άιντραχτ. Εφόσον οι Γερμανοί φύγουν με το διπλό, δεν ξεπερνούν τους Πειραιώτες αλλά θα βρεθούν στο -1 και θα είναι υποψήφιοι για την 24άδα.

Τσέλσι - Πάφος: Ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός θα... αγοράσει τον άσο σε αυτό το ματς. Η Πάφος κάνει την έκπληξη έως τώρα στη διοργάνωση έχοντας συλλέξει έξι βαθμούς και από τη στιγμή που στην τελευταία αγωνιστική φιλοξενεί τη Σλάβια Πράγας, οι Πειραιώτες θέλουν νίκη της Τσέλσι προκειμένου να μείνουν στο +2.

Αταλάντα - Μπιλμπάο: Ισχύει ότι και με την Πάφο. Η Μπιλμπάο είναι στο -3 από τον Ολυμπιακό και το ιδανικό αποτέλεσμα θα ήταν να φύγει με άδεια χέρια από την Ιταλία κόντρα στην Αταλάντα προκειμένου να είναι αουτσάιντερ στο κομμάτι της 24άδας στην τελευταία αγωνιστική.

Γιουβέντους - Μπενφίκα: Μοιάζει κάπως με το παιχνίδι της Καραμπάγκ και της Άιντραχτ. Το ιδανικό σκορ για τον Ολυμπιακό είναι το «Χ» καθώς θα αφήσει τη Γιουβέντους στο +2 και την Μπενφίκα στο -1, όμως και ο «άσος» θα είναι ιδανικός για τους Πειραιώτες καθώς θα αφήσει τους Πορτογάλους στο -2, απλώς η Γιουβέντους θα ξεφύγει στο +5.

Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα: Τελευταία ευκαιρία της Σλάβια Πράγας για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω στο φετινό Champions League. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει διπλό ή ισοπαλία από το συγκεκριμένο ματς με την Μπαρτσελόνα ώστε να έχει έναν αντίπαλο λιγότερο την τελευταία αγωνιστική, καθώς η διαφορά των δύο ομάδων θα μείνει είτε στο -5, είτε στο -4 αντίστοιχα.

Μαρσέιγ - Λίβερπουλ: Ακόμα ένα ματς που ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρη θέση. Να μην νικήσει η Μαρσέιγ. Το διπλό θα τον βολέψει γιατί θα μείνει σε απόσταση ενός βαθμού από τη Μαρσέιγ αλλά και η ισοπαλία, θα αφήσει τη διαφορά στο -2. Οπότε είναι σε απόσταση βολής σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού στην τελευταία αγωνιστική.

Νιούκαστλ - Αϊντχόφεν: Άσος και πάλι άσος για τον Ολυμπιακό. Η Αϊντχόφεν βρίσκεται στους οκτώ βαθμούς, όσους και ο Ολυμπιακός αλλά με διαφορά τερμάτων που δεν θα καταφέρει να καλύψει ο σύλλογος την τελευταία αγωνιστική. Οπότε, η νίκη της Νιούκαστλ στο συγκεκριμένο παιχνίδι και θα μειώσει τον συντελέστη και θα αφήσει τους Ολλανδούς στην ισοβαθμία με τους Πειραιώτες.

Μπάγερν - Ουνιόν: Και εδώ ο Ολυμπιακό θέλει μόνο άσο. Η νίκη της Μπάγερν Μονάχου θα κρατήσει τη διαφορά των Πειραιωτών στο +2 και την ίδια στιγμή οι Βέλγοι θα έχουν πέσει ακόμα περισσότερο στον συντελεστή του γκολ (-9 είναι αυτή τη στιγμή), με τον Ολυμπιακό να έχει προβάδισμα σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Άρα, συνοψίζουμε...