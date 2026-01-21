Ο Ολυμπιακός παίζει στο Άμστερνταμ την ύπαρξή του στο Champions League, έχοντας στο πλευρό του τουλάχιστον 2.600 οπαδούς του!

Στις 28/2 ο Ολυμπιακός παίζει στο Άμστερνταμ τα... πάντα όσον αφορά τη φετινή ευρωπαϊκή του συνέχεια. Η ΠΑΕ, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, έχει ήδη εξασφαλίσει 2.600 εισιτήρια.

Από την πρώτη στιγμή, μετά την κλήρωση του καλοκαιριού, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει τρία αιτήματα προς την ολλανδική ομάδα για να δοθούν επιπλέον εισιτήρια, αλλά και τις τρεις οι άνθρωποι του ολλανδικού συλλόγου ήταν αρνητικοί.

Η εξήγηση για το πώς θα δοθούν τα 2.600 εισιτήρια

Προτεραιότητα για την αγορά εισιτηρίων για το παιχνίδι στην Ολλανδία έχουν οι κάτοχοι διαρκείας, οι οποίοι μαζί με τους κατόχους σουιτών στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι πάνω από 25.000. Από αυτούς μπορεί να να εξυπηρετηθεί λίγο περισσότερο από το 10% των κατόχων.

Απαραίτητη σημείωση για την αναμέτρηση με τον Αγιαξ: Τα εισιτήρια διαρκείας δεν μπορούν να μεταβιβαστούν για να τα αγοράσουν τρίτοι. Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίων έχουν αποκλειστικά οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας, αυτοί οι οποίοι τα αγόρασαν στο όνομά τους το καλοκαίρι.

Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν τα 2.600 εισιτήρια που προμηθεύτηκε ο Ολυμπιακός, θα υπάρξει νέα ενημέρωση.