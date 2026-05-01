Ολυμπιακός: Προς δεύτερο προκριματικό γύρο Champions League αντί τρίτο
Δεύτερος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία των playoffs της Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να συμμετάσχει στα προκριματικά του Champions League τη σεζόν 2026/27 - με την ΑΕΚ να είναι το φαβορί για τον τίτλο, που οδηγεί στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Και μπορεί οι Ερυθρόλευκοι να είχαν βάσιμες ελπίδες να γλιτώσουν έναν γύρο πηγαίνοντας στον τρίτο προκριματικό, εντούτοις οι πρόσφατες ήττες της Άστον Βίλα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη μείωσαν τις πιθανότητες να συμβεί αυτό.
Όπως αναφέρει το Football Rankings, τόσο οι Πειραιώτες, όσο και η Μπόντο/Γκλιμτ προβλέπεται πλέον να ξεκινήσουν την πορεία τους από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, καθώς το ενδεχόμενο να κατακτήσει Europa και να μπει στην τετράδα της Premier League η ομάδα του Ουνάι Έμερι απομακρύνθηκε μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα - δίχως βέβαια να μην μπορεί να αλλάξει εκ νέου η κατάσταση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, η εν λόγω σελίδα προβλέπει κατάκτηση της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, κάτι που θα έστελνε την ομάδα του Βίτορ Περέιρα στα αστέρια τη νέα σεζόν.
❌ 🇳🇴 Bodø/Glimt are NO longer projected to start from the Champions League - QR3, but from QR2!— Football Rankings (@FootRankings) May 1, 2026
❌ 🇬🇷 Olympiacos are NO longer projected to start from the Champions League - QR3, but from QR2!
❌ 🇬🇷 Olympiacos are NO longer projected to start from the Champions League - QR3, but from QR2!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.