Το κάλεσμα του Ερυθρού Αστέρα στον κόσμο του: Στις 9 Μαϊου γιορτάζει 40 χρόνια φιλίας με τον Ολυμπιακό
Ο Ερυθρός Αστέρας ανέβασε ένα post και σε αυτό στάθηκε σε ένα ιστορικό για αυτόν παιχνίδι στο Μαρακανά σε εποχές που ένας αγώνας ήταν κάτι παραπάνω και σήμαινε πολλά περισσότερα από μία νίκη.
Η έλευση του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν ένα πολύ δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης προς τον Ερυθρό Αστέρα. Όπως αναφέρει σχετικά το post των Σέρβων ο Έλληνας γίγαντας ήταν ο πρώτος σύλλογος που πήγε στο γήπεδό του για ένα φιλικό στις 12 Νοεμβρίου του 1994. Ένα φιλικό που είχε ανθρωπιστικό χαρακτήρα και ο Ερυθρός Αστέρας είχε νικήσει 4-1 με 2 γκολ του Πέροβιτς και από ένα των Ντάρκο Κοβάσεβιτς και Πέτκοβιτς.
Εκείνη την ημέρα το αποτέλεσμα δεν ήταν στο προσκήνιο. Ήταν το μήνυμα ότι ο Ερυθρός Αστέρας και η Σερβία δεν ήταν μόνοι τους. Το μήνυμα της αδερφότητας των 2 ομάδων και των 2 λαών.
Οι αδερφικές σχέσεις και η φιλία των Ερυθρού Αστέρα και Ολυμπιακού είναι πιο δυνατές από ποτέ και κρατάνε τόσα μα τόσα χρόνια. Σαν δύο αδερφικοί φίλοι που στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο ο Ερυθρός Αστέρας έκανε κάλεσμα προς τον κόσμο του για να ανταποκριθεί ανάλογα στον εορτασμό της 9ης Μαϊου. Τότε η σερβική ομάδα θα γιορτάσει τα 40 χρόνια φιλίας με τον Ολυμπιακό.
Postoje utakmice koje se pamte po rezultatu i postoje one koje ostaju zauvek upisane u istoriju zbog poruke koju nose. Upravo jedna takva odigrana je na Marakani u vreme kada je podrška značila više od svake pobede.— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) May 1, 2026
Dolazak grčkog Olimpijakosa u Beograd nije bio samo fudbalski… pic.twitter.com/GUpRw2ryMS
