Η Χάποελ Τελ Αβίβ ενεργοποίησε την οψιόν που είχε στη συμφωνία για τον Ντόρον Λάιντνερ και θα τον αποκτήσει από τον Ολυμπιακό το προσεχές καλοκαίρι.

Μακριά από τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντόρον Λάιντνερ. Ο 24χρονος αριστερός μπακ αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Χάποελ Τελ Αβίβ από τους «ερυθρολεύκους» ολόκληρη τη σεζόν, πραγματοποιώντας 18 συμμετοχές και δίνοντας δύο ασίστ σε περισσότερα από 1.100 λεπτά.

Η εικόνα του στον αγωνιστικό αυτό χρόνο που πήρε ικανοποίησε τους ιθύνοντες των Ισραηλινών, οι οποίοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν την οψιόν που υπάρχει στη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, η οποία σύμφωνα με το Transfermarkt φτάνει τις 700 χιλ. ευρώ.

Το ποσό αυτό δεν είναι αρκετό για να καλύψει πλήρως τα χρήματα που είχαν επενδυθεί από τους Πειραιώτες για την απόκτησή του, τα οποία είχαν φτάσει τα 2 εκατ. ευρώ, αλλά κρίθηκε ικανοποιητικό για έναν παίκτη, που έκατσε θεωρητικά στο κλαμπ τέσσερα χρόνια, όμως έπαιξε μόλις έντεκα φορές, κι αυτές με τη φανέλα της δεύτερης ομάδας, υπέστη μία ρήξη χιαστού τη σεζόν 2023-2024 κι έκανε τρεις δανεισμούς.