Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και το Καϊράτ - Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Πλούσιο και σήμερα το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (09/12) σε ποδόσφαιρο, αλλά και μπάσκετ.

Πριν από όλα αυτά όμως, στις 14:00 έρχονται στο στούντιο του Gazzetta oι Galacticos. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ, ενώ υπάρχει και σύνδεση με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο από τη Θεσσαλονίκη.

Αμέσως μετά, στις 16:15, ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet με τους Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη και Ευτυχία Οικονομίδου. Στην παρέα τους και ο Ιωάννης Παπαπέτρου για να σχολιάσει όλο το ρεπορτάζ πριν τη 15η αγωνιστική της Euroleague.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεκινάει σήμερα με εννέα αναμετρήσεις, με αυτή που ξεχωρίζει να είναι εκείνη του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι. Οι ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν στην χιονισμένη Αστάνα με μοναδικό στόχο την νίκη που θα τους φέρει όλο ένα και πιο κοντά στην πρόκριση στην συνέχεια της διοργάνωσης. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:30 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Νωρίτερα στις 9:00 (Cosmote Sport 1) οι νέοι του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσουν τους νέους της Καϊράτ για την τελευταία αγωνιστική του Youth League, ενώ στις 17:30 οι νέοι του ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσουν την Λέγκια Βαρσοβίας για την ρεβάνς του δικού τους αγώνα στην ίδια διοργάνωση. (Cosmote Sport 3).

Αργότερα στις 19:30, η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη (Cosmote Sport 2), ενώ στις 22:00 η Ίντερ θα αναμετρηθεί με την Λίβερπουλ (Cosmote Sport 2), η Μπαρτσελόνα με την Άιντραχτ (Cosmote Sport 3), η Αταλάντα με την Τσέλσι (Cosmote Sport 5), η Αϊντχόφεν με την Ατλέτικο Μαδρίτης (Cosmote Sport 6), η Τότεναμ με την Σλάβια Πράγας (Cosmote Sport 7), η Μονακό με την Γαλατάσαραϊ (Cosmote Sport 8) και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με την Μαρσέιγ (Cosmote Sport 9).

Τέλος όσον αφορά το μπάσκετ, ο Πανιώνιος θα ταξιδέψει στην Γερμανία για να αντιμετωπίσει την Τσέμνιτζ για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου στο EuroCup (20:00 Nova Sports Prime) και η Καρδίτσα θα φιλοξενήσει την Μερσίν στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Basketball Champions League (20:00 Cosmote Sport 4).

Οι μεταδόσεις της ημέρας