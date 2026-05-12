Ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Σεβίλλη, ώστε να αγοράσει την ομάδα στην οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Ο Σέρχιο Ράμος φαίνεται διατεθειμένος να επιστρέψει στη Σεβίλλη, όχι όμως ως παίκτης αυτήν τη φορά. Ο εμβληματικός Ισπανός μπακ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τους Σεβιγιάννους, φέρεται να ηγείται μιας κοινοπραξίας επιχειρηματιών που στοχεύει στο να εξαγοράσει τον σύλλογο της Ανδαλουσίας.

Οι φήμες έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες, με τα ισπανικά μέσα και τον Νικολό Σκίρα να αναφέρουν πως ο 40χρονος αμυντικός πραγματοποίησε κρίσιμες συναντήσεις με τους μετόχους της ομάδας για αυτόν τον σκοπό.

Παρά τη μάχη που δίνει η Σεβίλλη αυτή τη στιγμή για να παραμείνει στη La Liga, οι επαφές του Ράμος με τους ιθύνοντες διεξάγονται σε εξαιρετικό κλίμα, όπως λένε οι Ισπανοί.

Στις συζητήσεις συμμετέχουν στενοί συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς του, με τις πληροφορίες να θέτουν τον Μάιο ως τον μήνα-κλειδί για την οριστική συμφωνία.