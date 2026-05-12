Στη πόλη Boekelo της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθεί η καλοκαιρινή προετοιμασία του Βόλου, για τις αγωνιστικές υποχεώσεις της νέας σεζόν.

Μπορεί η σεζόν στη Stoiximan Superleague να μην έχει τελειώσει ακόμη, όμως στον Βόλο έχουν αρχίσει από τώρα να ξεκινούν τον σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά. Στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών λοιπόν, ο σύλλογος από τη Μαγνησία ανακοίνωσε πως το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ομάδας θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία και πιο συγκεκριμένα στη πόλη Boekelo, η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακρία από το Έσκεντε.

Αναλυτικότερα:

Στην Ολλανδία θα… χτιστεί ο Βόλος της νέας αγωνιστικής περιόδου, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Οι «κυανέρυθροι» θα καταλύσουν σε αθλητικό κέντρο S.V. Bon Boys Haaksbergen που βρίσκεται στην περιοχή Boekelo, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη πόλη Ενσκέντε στα ανατολικά της χώρας, στα σύνορα με τη Γερμανία.

Το ξενοδοχείο Bad Boekelo resort, που θα καταλύσει η ομάδα του Βόλου έχει φιλοξενήσει τα προηγούμενα χρόνια πολλούς σπουδαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, καθώς διαθέτει τις κατάλληλες συνθήκες για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία μίας ποδοσφαιρικής ομάδας.

Το αθλητικό κέντρο διαθέτει 2 γήπεδα ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα, καθώς και ένα γήπεδο με πλαστικό και σε συνδυασμό με τις παροχές του ξενοδοχείου, η αποστολή του Βόλου θα έχει στη διάθεσή της όλα όσα χρειάζεται μία ποδοσφαιρική ομάδα για την κάλυψη των αναγκών μίας άρτιας προετοιμασίας.

Στο διάστημα παραμονής του Βόλου στην Ολλανδία, οι “κυανέρυθροι” θα δώσουν σειρά φιλικών προετοιμασίας, τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.