Ο Ολυμπιακός έχει την Καϊράτ ως το επόμενο αγωνιστικό εμπόδιό του, όπου τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για το τεχνικό staff και τους παίκτες του. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Αστάνα η πόλη, Καϊράτ η αντίπαλος . Αυτό είναι το επόμενο αγωνιστικό στάδιο για τον Ολυμπιακό που ως οργανισμός την θέλει πάρα πολύ αυτή την νίκη και δείχνει έτοιμος να τα καταφέρει. Και την θέλει ενώ αναμφίβολα είχε μία σειρά αγώνων στην Ευρώπη όπου σε δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα τον αδίκησαν για τα καλά. Η μία περίσταση είχε να κάνει με την Πάφο και η άλλη με την PSV Αϊντχόφεν. Δύο αγώνες όπου άξιζε την κατάκτηση τη νίκη. Ειδικά με την ολλανδική ομάδα, που στην καλή της ημέρα διαλύει ακόμα και την Πρωταθλήτρια Ιταλίας, τη Νάπολι. Τώρα όμως είμαστε στο σημείο όπου οι Ερυθρόλευκοι πρέπει να πάρουν ό,τι δικαιούνταν στα συγκεκριμένα ματς: ένα τρίποντο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ορθώς θεωρεί από την πλευρά του ότι δεν θέλει να φορτώσει έξτρα πίεση τους παίκτες του. Εκτιμά πως το επιπρόσθετο άγχος δεν θα κάνει καλό στην ομάδα και την ίδια άποψη ασπάστηκε και ο Έσε. Αμφότεροι ήταν κατηγορηματικοί στο ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει το παιχνίδι του και να οδηγηθεί έτσι στο επιθυμητό αποτέλεσμα, πάντα στην ίδια αγωνιστική λογική των προηγούμενων αγώνων.

Το «πρέπει» του αποτελέσματος έχει να κάνει με τη βαθμολογία διότι τα περιθώρια έχουν πλέον στενέψει για τα καλά. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Καϊράτ στην Αστάνα σε πλαστικό χλοοτάτητα, στον οποίο όμως ούτε η αντίπαλός του είναι μαθημένη. Και για την Καϊράτ προφανώς δεν είναι η φυσική της έδρα και αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του.

Οι ειδικές συνθήκες για τους Ερυθρόλευκους έχουν να κάνουν προφανώς κυρίως με το πολύωρο ταξίδι αλλά και την εξοικείωση των παικτών στις εν γένει συνθήκες. Το γήπεδο πάντως της Αστάνα είναι εξαιρετικό και η θερμοκρασία δεν θα έχει καμία σχέση με εκείνη εκτός αυτού. Έχετε εξάλλου διαβάσει τα σχετικά θέματα του Gazzetta από την Αστάνα.

Υπήρχαν στιγμές τη Δευτέρα που δεν ήταν εύκολο το περπάτημα στους δρόμους της πόλης. Ειδικά το απόγευμα η θερμοκρασία έπεσε για τα καλά. Αργά το βράδυ κάπως βελτιώθηκε η κατάσταση ωστόσο γενικότερα οι συνθήκες μόνο εύκολες δεν είναι.

Οι Τσικίνιο και Στρεφέτσα δυνατοί υποψήφιοι για την 11άδα

Στα του αρχικού σχήματος ο Βάσκος τεχνικός έκανε πάντως δοκιμές παραμονές του αγώνα χωρίς όμως να προκύπτει από αυτές - που βγαίνουν από το ρεπορτάζ - σαφή εικόνα για τις αποφάσεις του. Πχ σε μία ομάδα είχε μαζί Ροντινέι, Κοστίνια, Πιρόλα, Μουζακίτη, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Πνευμονίδη και Ελ Καμπί.

Feeling 11άδας υπάρχει; Σαφώς και υπάρχει. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι για ίδια 11άδα συγκριτικά με τον αγώνα με τον ΟΦΗ αλλά τον Τσικίνιο αντί του Ταρέμι. Ήτοι Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγα, κέντρο με Έσε και Μουζακίτη και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί οι Στρεφέτσα, Ζέλσον Μαρτίνς και Τσικίνιο. Άρα σε μία τέτοια περίπτωση να είναι ο Στρεφέτσα βασικός. Τώρα είναι προφανές πως οι Κοστίνια, Γκαρθία και Ποντένσε όπως και ο Ταρέμι θα είναι επίσης υποψήφιοι για βασικοί. Αλλά αναμφίβολα ο Πορτογάλος θα ξεκινήσει μόνο εάν είναι στο 100%.

Υ.Γ. Οι φίλοι του Ολυμπιακού με κάθε τρόπο και κάθε μέσο έφτασαν στην Αστάνα. Περισσότεροι από 600 φίλοι της ομάδας θα είναι στο γήπεδο την Τρίτη και θα φωνάξουν για τον αγαπημένο τους Ολυμπιακό. Ένα μεγάλο respect για όλα αυτά τα παιδιά που ταξίδεψαν από Ελλάδα και εξωτερικό.

Υ.Γ. 2 Παρότι έχει ρίξει τόσο χιόνι οι δρόμοι της Αστάνα είναι όσο πιο προσεγμένοι γίνεται. Αν και δεν θα βρεις εύκολα άνθρωπο στο Καζακστάν να μιλά έστω στοιχειώδη αγγλικά, οι υποδομές της πόλης είναι σε άλλο επίπεδο!