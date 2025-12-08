Καϊράτ-Ολυμπιακός: Ετσι θα είναι η Αστάνα, αύριο στις 17.30, στη σέντρα του ματς
Ο Ολυμπιακός θα παίξει αύριο στην Αστάνα το τελευταίο του χαρτί για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.
Πώς θα είναι η πόλη αύριο την ώρα που θα γίνεται η σέντρα της αναμέτρησης; Όπως θα δείτε το video στις 17.30 ώρα Ελλάδας, η πόλη είναι σκεπασμένη από το σκοτάδι με το λευκό τοπίο του χιονιά να ξεχωρίζει και να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που συναντάμε το χειμώνα στα ορεινά σημεία της χώρας μας.
Το video του Gazzetta 24 ώρες από την έναρξη του ματς:
❄️🇰🇿 Αστάνα, 24 ώρες πριν το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 8, 2025
Το χιόνι δεν υποχωρεί! #olympiacos #olympiacosfc pic.twitter.com/D6sPbvAnvG
