Με το χιόνι να μην υποχωρεί και το σκοτάδι να σκεπάζει την πόλη, έτσι θα είναι η Αστάνα αύριο την ώρα της σέντρας στο Καϊράτ-Ολυμπιακός. ΑΣΤΑΝΑ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει αύριο στην Αστάνα το τελευταίο του χαρτί για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Πώς θα είναι η πόλη αύριο την ώρα που θα γίνεται η σέντρα της αναμέτρησης; Όπως θα δείτε το video στις 17.30 ώρα Ελλάδας, η πόλη είναι σκεπασμένη από το σκοτάδι με το λευκό τοπίο του χιονιά να ξεχωρίζει και να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που συναντάμε το χειμώνα στα ορεινά σημεία της χώρας μας.

