Καϊράτ-Ολυμπιακός: Ετσι θα είναι η Αστάνα, αύριο στις 17.30, στη σέντρα του ματς

Με το χιόνι να μην υποχωρεί και το σκοτάδι να σκεπάζει την πόλη, έτσι θα είναι η Αστάνα αύριο την ώρα της σέντρας στο Καϊράτ-Ολυμπιακός. ΑΣΤΑΝΑ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει αύριο στην Αστάνα το τελευταίο του χαρτί για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Πώς θα είναι η πόλη αύριο την ώρα που θα γίνεται η σέντρα της αναμέτρησης; Όπως θα δείτε το video στις 17.30 ώρα Ελλάδας, η πόλη είναι σκεπασμένη από το σκοτάδι με το λευκό τοπίο του χιονιά να ξεχωρίζει και να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που συναντάμε το χειμώνα στα ορεινά σημεία της χώρας μας.

Το video του Gazzetta 24 ώρες από την έναρξη του ματς:

