Το βίντεο του Gazzetta από την χιονισμένη Αστάνα
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Καϊράτ Αλμάτι στην «Astana Arena» για την 6η αγωνιστική του League Phase του Champions League, σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι από άποψη καιρικών συνθηκών.
Όπως σας είχαμε ενημερώσει, η θερμοκρασία την ημέρα του αγώνα αναμένεται να πιάσει μέχρι και -21 βαθμούς κελσίου ενώ η πόλη έχει ντυθεί στα... άσπρα από το χιόνι.
Μάλιστα το πρωί της Δευτέρας (8/12) και συγκεκριμένα στις 7:30 ώρα Ελλάδος (10:30 ώρα Καζακστάν), το θερμόμετρο έδειχνε τους -2 βαθμούς κελσίου και όλα ήταν καλυμμένα από το χιόνι.
Να θυμίσουμε ότι το γήπεδο που θα διεξαχθεί το ματς είναι διαμορφωμένο για τέτοιες συνθήκες και η οροφή κλείνει, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από τον καιρό έξω από αυτό.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🥶 Στους -2 η θερμοκρασία το πρωί της Δευτέρας στην Αστάνα.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 8, 2025
📍 Αποστολή στην Αστάνα: Δημήτρης Τομαράς #olympiacosfc pic.twitter.com/YfE87B0Q6W
