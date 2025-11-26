Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού σε Champions League και Euroleague.

Πλούσιο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το τηλεοπτικό «μενού» και σήμερα Τετάρτη (26/11).

Στις 14:00, όπως και κάθε μέρα, οι Galacticos μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ από τη Stoiximan Super League και τις μεταγραφικές κινήσεις που σχεδιάζουν οι ελληνικές ομάδες. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν όλες τις εξελίξεις πριν της ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, σύνδεση με Στάυρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο απο Θεσσαλονίκη.

Στο ποδόσφαιρο, με εννέα παιχνίδια ρίχνει αυλαία η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την σπουδαιότερη αναμέτρηση της ημέρας να είναι φυσικά το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης που θα διεξαχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο αγωνάς θα ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη τόσο από το MEGA, όσο και από το Cosmote Sport 2. Την ίδια ώρα η Άρσεναλ υποδέχεται τη Μπάγερν Μονάχου (Cosmote Sport 3), η Ατλέτικο Μαδρίτης την Ίντερ (Cosmote Sport 4), η Λίβερπουλ την Αϊντχόφεν (Cosmote Sport 5), η Παρί Σεν Ζερμέν τη Τότεναμ (Cosmote Sport 7), η Άιντραχτ την Αταλάντα (Cosmote Sport 8) και η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη τη Κλαμπ Μπρίζ του Χρήστου Τζόλη (Cosmote Sport 9). Νωρίτερα στις 19:45 η Κοπεγχάγη φιλοξενεί την Καϊράτ (Cosmote Sport 5), η Πάφος τη Μονακό (Cosmote Sport 3) και στις 17:00 (Cosmote Sport 2) οι νέοι του Ολυμπιακού αναμετρούνται με τους νέους της Ρεάλ Μαδρίτης, για τη League Phase του Yοuth League.



Η 13η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία σήμερα με 4 αναμετρήσεις, με εκείνη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι να είναι εκείνη που να ξεχωρίζει (20:30, Nova Sports Prime). Νωρίτερα στις 19:00 η Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports Start), στις 20:30 η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη την Εφές (Nova Sports 4) και στις 21:30 η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» την Βιλερμπάν (Nova Sports 5).

Αμέσως μετά, στις 22:30, το Gazz Floor by Novibet με τους Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη και Ευτυχία Οικονομίδου. Μαζί τους ο Ιωάννης Παπαπέτρου για όλα τα νέα και το ρεπορτάζ από το ματς του Ολυμπιακού στη Σερβία.

