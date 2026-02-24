Ολυμπιακός: Ο κόσμος του ετοιμάζεται να δώσει παλμό και στην BayArena
Ο Ολυμπιακός ως γνωστόν έχει πάρει 2.000 εισιτήρια αλλά στο γήπεδο της Λεβερκούζεν θα βρεθούν πάνω από 4.000 φίλοι του για τον αγώνα – ρεβάνς του 0-2 του Φαλήρου. Το παιχνίδι ξεκινά στις 21.00 (Γερμανίας) και 22.00 Ελλάδας και οι φίλοι των Ερυθρολεύκων έχουν δώσει ραντεβού στις 19.00 για μεταβούν από εκεί στην BayArena.
Οι φίλοι του Ολυμπιακού - που ετοιμάζονται να δώσουν παλμό, ζωντάνια στην εξέδρα και την δική τους δυναμική σε έναν ακόμα εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας - έχουν ορίσει ως σημείο συνάντησης την Friedrich – Ebert Platz (πλατεία Φρίντριχ – Έμπερτ). Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα κοντά στο γήπεδο της Λεβερκούζεν και θα είναι για τον κόσμο του pregame αυτού του αγώνα των play offs του Champions League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Γκσπούρνινγκ στο Gazzetta: «Δεν έχει κάτι να χάσει ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε το επόμενο βήμα του Τζολάκη να είναι η Bundesliga»
- Ολυμπιακός: Η τελευταία δοκιμή του Μεντιλίμπαρ πριν την Λεβερκούζεν
- Ο Φορτούνης αρνείται να ανανεώσει με την Αλ Καλίτζ για να επιστρέψει στην Ελλάδα σύμφωνα με τους Σαουδάραβες