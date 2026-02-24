Το απόγευμα της Τρίτης θα συγκεντρωθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού για να βρεθούν από εκεί στο γήπεδο της Λεβερκούζεν. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο Ολυμπιακός ως γνωστόν έχει πάρει 2.000 εισιτήρια αλλά στο γήπεδο της Λεβερκούζεν θα βρεθούν πάνω από 4.000 φίλοι του για τον αγώνα – ρεβάνς του 0-2 του Φαλήρου. Το παιχνίδι ξεκινά στις 21.00 (Γερμανίας) και 22.00 Ελλάδας και οι φίλοι των Ερυθρολεύκων έχουν δώσει ραντεβού στις 19.00 για μεταβούν από εκεί στην BayArena.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού - που ετοιμάζονται να δώσουν παλμό, ζωντάνια στην εξέδρα και την δική τους δυναμική σε έναν ακόμα εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας - έχουν ορίσει ως σημείο συνάντησης την Friedrich – Ebert Platz (πλατεία Φρίντριχ – Έμπερτ). Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα κοντά στο γήπεδο της Λεβερκούζεν και θα είναι για τον κόσμο του pregame αυτού του αγώνα των play offs του Champions League.