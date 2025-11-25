Δημοσίευμα της ισπανικής Sport αναφέρει πως το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» θα είναι ένας από τους... τελικούς του Αλόνσο για να κρατήσει τη θέση του.

Επισφαλής κρίνεται η θέση του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως τουλάχιστον προκύπτει από πολλαπλά ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου.

Η «βασίλισσα» ετοιμάζεται για την επίσκεψή της στη χώρα μας και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική του Champions League και στη χώρα της Ιβηρικής κάνουν λόγο για ματς-τελικό για τον Βάσκο τεχνικό.

Συγκεκριμένα, άρθρο της Sport γράφει χαρακτηριστικά πως το παιχνίδι το βράδυ της Τετάρτης θα είναι ο ένας από τους τρεις «τελικούς» που έχει μπροστά του ο άλλοτε σπουδαίος χαφ, προκειμένου να κρατήσει τη θέση του στην άκρη του πάγκου.

Τα τρία συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, παράλληλα με τις «ρωγμές» στα αποδυτήρια των «μερένγκχες» και φυσικά το όλο θέμα μεταξύ Αλόνσο και Βινίσιους Τζούνιορ, με τον δεύτερο να μην ανανεώνει εξαιτίας του... προπονητή του, έχουν δημιουργήσει τεράστια πίεση και το αποτέλεσμα στο Φάληρο, σε περίπτωση που είναι αρνητικό, ίσως αποβεί μοιραίο.