Μια... ωραία - μπορεί και όχι - ατμόσφαιρα επικρατεί ανάμεσα σε Βινίσιους και Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό.

Δεν είναι μόνο τα απανωτά αρνητικά αποτελέσματα, δεν είναι μόνο η κριτική - ίσως και αυστηρή - που ασκείται στον Τσάμπι Αλόνσο. Οι τριγμοί στη Ρεάλ Μαδρίτης δείχνουν να έχουν όχι απλά βάση αλλά και... βάθος. Κι αυτό λίγες ημέρες πριν η Βασίλισσα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για το Champions League (26/11).

Το πάντα έγκυρο Athletic επιβεβαίωσε ισπανικά δημοσιεύματα που πριν λίγο καιρό έκαναν λόγο για τεταμένες σχέσεις του Αλόνσο με αρκετούς ποδοσφαιριστές του. Όπως μετέδωσε, δε, αυτός που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα μαζί του είναι ο Βινίσιους Ζούνιορ.

Ο Βραζιλιάνος σταρ είναι τόσο δυσαρεστημένος με τον Βάσκο κόουτς, ώστε ενημέρωσε ο ίδιος τον Φλορεντίνο Πέρεθ σε κατ'ιδίαν συνάντηση πριν από περίπου έναν μήνα πως δεν πρόκειται να υπογράψει νέο συμβόλαιο στους Μερένγκες, όσο εκείνος βρίσκεται στον πάγκο. Ο Βίνι εξ αρχής δεν πήρε με... καλό μάτι την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο και έκτοτε οι σχέσεις των δύο έγιναν μόνο χειρότερες.

Με αποκορύφωμα φυσικά το ξέσπασμά του και τα... γαλλικά του τη στιγμή που έγινε αλλαγή στο Clasico με την Μπαρτσελόνα. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Αλόνσο τον έχει κρατήσει στον πάγκο, ενώ δεδομένα τον διαχειρίζεται πολύ διαφορετικά από τον Κάρλο Αντσελότι με τον οποίο ο Βινίσιους έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο της καριέρας του.

Υπενθυμίζουμε πως το συμβόλαιό του λήγει το 2027 και όπως όλα δείχνουν πως η Ρεάλ καλείται να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση, κρατώντας ισορροπίες. Σε 17 εμφανίσεις φέτος, ο Βινίσιους μετρά 5 γκολ και 4 ασίστ.