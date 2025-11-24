Ο τεχνικός της «βασίλισσας» δέχεται σκληρή κριτική από τον ισπανικό Τύπο λίγες μέρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00), μετά την εκτός έδρας ισοπαλία (2-2) στην έδρα της Έλτσε.

Με το ίδιο, κακό, αποτέλεσμα επέστρεψε από τη διακοπή των Εθνικών ομάδων η Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά το «Χ» στο Βαγιέκας με τη Ράγιο (9/11), οι «μερένγκχες» έσωσαν τον βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα της Έλτσε (2-2, 23/11) και είδαν την Μπαρτσελόνα να πλησιάζει στον πόντο, στην κούρσα τίτλου της La Liga.

Οι Μαδριλένοι δυσκολεύτηκαν πολύ απέναντι στο σύνολο του Έντερ Σαράμπια, ισοφαρίζοντας μάλιστα στο φινάλε του παιχνιδιού, με ένα γκολ που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις, καθώς, πιθανότατα, δεν έπρεπε να μετρήσει. Η ένταση κορυφώνεται ξανά, και όλα αυτά, λίγα εικοσιτετράωρα πριν το παιχνίδι στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό για το Champions League (26/11, 22:00).

Η εμφάνιση της Ρεάλ έχει φέρει δικαίως ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων και της κριτικής τον Τσάμπι Αλόνσο, με την Diario As να «κράζει» τον Βάσκο προπονητή, αναρτώντας άρθρο με τίτλο «Ο Τσάμπι είναι σε δύσκολη θέση».

Το κείμενο επικεντρώνεται στο γεγονός πως ο άλλοτε σπουδαίος χαφ δείχνει τη δεδομένη στιγμή ανήμπορος να αλλάξει την κακή εικόνα και την «πτώση» της Ρεάλ, που μετράει πλέον τρία διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα (ήττα από Λίβερπουλ, δυο ισοπαλίες στο πρωτάθλημα). Ο αγώνας στο Αλικάντε εμφάνισε και πάλι ορισμένες από τις αδυναμίες των 15 φορές πρωταθλητών Ευρώπης, ενώ παράλληλα φανέρωσε και την «αστοχία», αφού σε αυτά τα τρία τελευταία ματς, είχε μόλις 14 σουτ στον στόχο.

Συν τοις άλλοις, ο Αλόνσο δυσκολεύεται να λύσει τον γρίφο αναφορικά με τη θέση του δεξιού εξτρέμ. Μέχρι στιγμής, το πόστο αυτό έχουν καλύψει και οι Καμαβινγκά, Μπέλινγκχαμ, Γκιουλέρ, Μπραχίμ Ντίαζ και Μασταντουόνο, ενώ απέναντι στην Έλτσε τη θέση πήρε ο Ροντρίγκο, δίχως ιδιαίτερη επιτυχία.