ΠΑΟΚ: Τα highlights του αγώνα με την Ακουρέιρι
Ο ΠΑΟΚ νίκησε στις Σέρρες 2-0 την ισλανδική Ακουρέιρι και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Youth League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λέγκια Βαρσοβίας. Το πρώτο ματς με τους Πολωνούς θα γίνει στις 26/11 στη Θεσσαλονίκη και η ρεβάνς στη Βαρσοβία στις 10/12.
Ο Δικέφαλος είχε νικήσει 2-0 εκτός έδρας κι έτσι πήρε άνετα την πρόκριση. Στο 85' έγινε το 1-0 με τον Αρετή από ασίστ του Χατσίδη και στο 89' ο ίδιος παίκτης με δεξί σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
