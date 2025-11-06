ΠΑΟΚ προς τους οπαδούς: «Η γεμάτη Τούμπα είναι η δύναμη της ομάδας»

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Γιούνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και η ΠΑΕ ενημέρωσε τους οπαδούς για το παιχνίδι.

Αντίστροφα μετρούν στον ΠΑΟΚ για τη μάχη με τη Γιούνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική του Europa League, με την Τούμπα να αναμένεται κατάμεστη και η ΠΑΕ έστειλε μήνυμα προς τους οπαδούς.

Αναλυτικά:

«Η League Phase του UEFA Europa League επιστρέφει στην Τούμπα για μια σπουδαία ευρωπαϊκή μάχη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Young Boys για την 4η αγωνιστική και θέλει τη νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση.

Οι παίκτες της ομάδας μας θα έχουν απόψε στο πλευρό τους όλους εσάς. Η γεμάτη Τούμπα είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ και όλοι μαζί οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει ανοιχτή και δυνατή σε όλο το φετινό ευρωπαϊκό μας ταξίδι.

Περιμετρικά του γηπέδου θα πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται αυστηρά η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, πολιτικό ή σεξιστικό περιεχόμενο.

Η UEFA είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε ζητήματα πολιτικών, υβριστικών, σεξιστικών και ρατσιστικών μηνυμάτων. Τυχόν παράβαση μπορεί να επιφέρει βαριές κυρώσεις στην ομάδα μας.

Υπεύθυνα, όλοι μαζί, προστατεύουμε το σπίτι μας για να παραμείνει γεμάτο, δυνατό και περήφανο.

Οι Θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 19:30. Κάθε φίλαθλος θα πρέπει να κάνει έγκαιρα ταυτοποίηση – ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet – ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος λίγο πριν τον αγώνα. Από τις 16:00 θα λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων, για να βοηθήσει όσους αντιμετωπίσουν ζήτημα με την είσοδό τους στο γήπεδο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.

Όλοι μαζί, με το πάθος και τη φωνή μας για τη νίκη!

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!»