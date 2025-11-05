Οι ημερομηνίες των αγώνων του ΠΑΟΚ με τη Λέγκια και ο δρόμος προς τον τελικό, στη διοργάνωση που συμμετέχει και ο Ολυμπιακός.

Ο ΠΑΟΚ με δύο νίκες και οι δύο με 2-0 επί της Ακουρέιρι πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Domestic Champions path του Youth League.

Ο Δικέφαλος τώρα θα παίξει με τη Λέγκια Βαρσοβίας, η οποία απέκρουσε τη Φιορεντίνα (νίκη 4-1 στην Πολωνία και ήττα σήμερα 3-2 στην Ιταλία). Το πρώτο ματς θα γίνει στην Ελλάδα στις 26/11 και η ρεβάνς στη Βαρσοβία στις 10/12.

Η διαδικασία στο μονοπάτι του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ συμμετέχει στη διαδρομή των εγχώριων πρωταθλητών (Domestic Champions Path), η οποία περιλαμβάνει τρεις γύρους νοκ άουτ με διπλές αναμετρήσεις, εντός κι εκτός έδρας. Λόγω της βαθμολογικής θέσης της Ελλάδας στην κατάταξη της UEFA, ο Δικέφαλος ξεκίνησε απευθείας από τον δεύτερο γύρο.

Σ' εξέλιξη βέβαια βρίσκεται η League Phase για τις ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται εκεί. Η φάση αυτή περιλαμβάνει έξι αγωνιστικές, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα του Champions League. Από τη Domestic Path, προκρίνονται 10 ομάδες στη φάση των «32». Σε αυτές προστίθενται 22 ομάδες από τη League Phase, δηλαδή όσες καταλάβουν τις υψηλότερες θέσεις στη βαθμολογία. Στην κλήρωση για τον γύρο των «32», ισχύει η εξής κατανομή:

Οι ομάδες της League Phase που τερματίζουν στις θέσεις 1 έως 6, αντιμετωπίζουν τις ομάδες στις θέσεις 17 έως 22. Οι ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις 7 έως 16, τίθενται αντιμέτωπες με τις 10 προκριθείσες από το Domestic Path. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση πρόκρισης, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες που τερματίσουν στις θέσεις 7-16 της League Phase.

Η διοργάνωση κορυφώνεται με το Final Four (ημιτελικοί και τελικός), το οποίο θα διεξαχθεί στη Νιόν, σε ουδέτερο γήπεδο. Τα ζευγάρια για τη φάση των «16», τους προημιτελικούς και τους ημιτελικούς θα προκύψουν μέσω κλήρωσης.

Ο δρόμος για τον τελικό στη Νιόν

Κλήρωση για τη φάση των «32»: 12 Δεκεμβρίου, Νιόν

Αγώνες φάσης των «32»: 3-4 Φεβρουαρίου

Κλήρωση για τα νοκ άουτ (από τη φάση των 16 και μετά): 6 Φεβρουαρίου, Νιόν

Φάση των «16»: 24-25 Φεβρουαρίου

Προημιτελικά: 17-18 Μαρτίου

Ημιτελικά: 17 Απριλίου (Colovray Sports Centre, Νιόν)

Τελικός: 20 Απριλίου (Colovray Sports Centre, Νιόν)