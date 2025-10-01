Ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε στο 5-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης (30/9) και έφτασε τα 200 γκολ με τους «ροχιμπλάνκος», μοναδικός στην ιστορία με τέτοιο νούμερο.

«Καυτή» είναι το τελευταίο δεκαήμερο η Ατλέτικο Μαδρίτης, με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Το σύνολο του Τσόλο Σιμεόνε μετά το πάρτι στο Derby Madrileno και το 5-2 επί της Ρεάλ το Σάββατο (27/9), σκόρπισε επίσης με πεντάρα (5-1) την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Champions League.

Μπορεί τα φλας να στρέφονται στον πολύ φορμαρισμένο Χούλιαν Άλβαρες, ωστόσο στον σύλλογο υπάρχει και ένας ποδοσφαιριστής icon, ονόματι Αντουάν Γκριεζμάν. Ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε απέναντι στους Γερμανούς (είχε πετύχει γκολ και κόντρα στη Ρεάλ), φτάνοντας ένα σημαντικό ορόσημο.

Παρότι εδώ και καιρό αποτελεί τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Ατλέτικο, ο 34χρονος έφτασε τα 200 γκολ με τον σύλλογο της καρδιάς του, όντας φυσικά ο μοναδικός που πιάνει αυτό το νούμερο και γράφοντας ακόμη μια «χρυσή» σελίδα στην καριέρα του αλλά και την πορεία του με τους «ροχιμπλάνκος».