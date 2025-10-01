Η Γαλατάσαραϊ «έπνιξε» τη Λίβερπουλ στην Τουρκία και την υποχρέωσε στη δεύτερη διαδοχική της ήττα (1-0). «Λύγισε» την Μπενφίκα η Τσέλσι (1-0), στην επιστροφή του Μουρίνιο στο Λονδίνο. Μεγάλες νίκες για Ατλέτικο Μαδρίτης και Μαρσέιγ.

Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ 1-0

Ήττα στην Premier League, ήττα και στο Champions League για τη Λίβερπουλ. Λίγες ημέρες μετά το στραβοπάτημα στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας η Πρωταθλήτρια γονάτισε ξανά. Αυτή τη φορά σε ένα μέρος που της ξυπνά πανέμορφες αναμνήσεις, στην Κωνσταντινούπολη.

Η Γαλατάσαραϊ συνήλθε ιδανικά από τη βαριά ήττα από την Άιντραχτ στην πρεμιέρα και «λύγισε» τους Reds (1-0) για να κάνει σεφτέ στα αστέρια. Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά από νωρίς. Μόλις στο 16ο λεπτό, ο Σόμποσλαϊ έκανε το πέναλτι στον Γιλμάζ και ο Οσιμέν νίκησε τον Άλισον από την άσπρη βούλα για να ανοίξει το σκορ.

Η Λίβερπουλ αύξησε την πίεσή της, προσπάθησε να γίνει πιο επιθετική, με τους Σαλάχ και Ίσακ να περνούν αλλαγή, όμως στην πραγματικότητα δεν βρήκε ποτέ λύση στο οργανωμένο τουρκικό μπλοκ και δεν κατάφερε να αποφύγει μια άξια ήττα, που έφερε προβληματισμό.

Ίντερ - Σλάβια 3-0

Η Ιντερ δε δυσκολεύτηκε απέναντι στη Σλάβια, επικράτησε 3-0 και συνέχισε ακάθεκτη! Είχε προηγηθεί το διπλό στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ, γεγονός που έφερε τους Νερατζούρι στην 3η θέση με έξι βαθμούς. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, πήραν τον έλεγχο και στο 30ο λεπτό κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Λαουτάρο έπειτα από το δώρο του γκολκίπερ, Στάνιεκ. Τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε και το δεύτερο τέρμα, όταν από πάσα του Τουράμ, ο Ντάμφρις σημείωσε το 2-0.

Στην επανάληψη η Ιντερ έριξε ρυθμό, ωστόσο η υπέροχη ασίστ του Μπαστόνι έδωσε την ευκαιρία στον Λαουτάρο να διαμορφώσει το 3-0. Βασικός ο Ζαφείρης, ο οποίος... παρασύρθηκε από την κακή εικόνα της ομάδας του. Θυμίζουμε, πως στην πρεμιέρα οι Τσέχοι είχαν παραχωρήσει ισοπαλία 2-2 στην Μπόντο.

Τσέλσι - Μπενφίκα 1-0

Ο Ζοζέ Μουρίνιο επέστρεψε στα... γνώριμα λημέρια του «Στάμφορντ Μπριτζ», όμως έφυγε από αυτά με ήττα και σκυμμένο το κεφάλι. Η Τσέλσι υπέταξε με 1-0 την Μπενφίκα του Special One και του βασικού Βαγγέλη Παυλίδη και έσπασε το ρόδι στο Champions League, παίρνοντας το πρώτο της τρίποντο στη φετινή League Phase.

Ο ισορροπημένος χαρακτήρας του παιχνιδιού έσπασε από μια απόλυτα freak στιγμή που έμελλε και να κρίνει το παιχνίδι. Στο 18ο λεπτό, ο Γκαρνάτσο έκανε το δυνατό γύρισμα από τα αριστερά και ο Ρίος άθελά του άφησε άγαλμα τον Τρούμπιν, εκτελώντας άψογα στην εστία της ομάδας του, δίνοντας το προβάδισμα στην Τσέλσι. Η Μπενφίκα πίεσε για την ισοφάριση, ο Παυλίδης είχε και πολύ καλή στιγμή στο 21', όσο η Τσέλσι διαχειριζόταν το υπέρ της σκορ και προσπαθούσε να τελειώσει το ματς στην κόντρα.

Εν τέλει, τίποτα δεν άλλαξε, με το 1-0 να μένει μέχρι τέλους. Με δέκα ολοκλήρωσαν το ματς οι Μπλε αφού στην τελευταία φάση του ματς ο Ζοάο Πέδρο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Μπαρέιρο.

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ 5-1

Από πεντάρα σε πεντάρα η Ατλέτικο! Ο θρίαμβος με 5-2 επί της Ρεάλ στο derbi Madrileno γέμισε το ντεπόζιτο της αυτοπεποίθησης στην ερυθρόλευκη πλευρά της Μαδρίτης, με τους ποδοσφαιριστές του Σιμεόνε να στήνουν πάρτι κι απέναντι στην Άιντραχτ, την οποία διέλυσαν με 5-1. Νωρίς-νωρίς ο Ρασπαντόρι έβαλε σε θέση οδηγού τους Ροχιμπλάνκος με τελείωμα από κοντά (3΄), ενώ στο 33΄ήταν η σειρά του Λε Νορμάν να σκοράρει για το 2-0.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Γκριεζμάν ανέβασε ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ, με τον Μπούρκαρντ να πετυχαίνει το γκολ της τιμής για τους Αετούς στο 57΄. Η Ατλέτικο ωστόσο δεν είχε καμία διάθεση να σηκώσει το πόδι από το γκάζι και πέτυχε ακόμα δυο γκολ πριν από το φινάλε. Αρχικά στο 70΄ο Σιμεόνε πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς, ενώ δώδεκα λεπτά αργότερα ο Χουλιάν Άλβαρες διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα από το σημείο του πέναλτι.

Μαρσέιγ - Άγιαξ 4-0

Η Μαρσέιγ αποζημίωσε πλήρως το... φλεγόμενο και κατάμεστο «Βελοντρόμ» και χορεύοντας στο χορτάρι διέλυσε τον Άγιαξ με φοβερή τεσσάρα (4-0) και πήρε το πρώτο της τρίποντο στο Champions League.

Ανώτερη από την αρχή μέχρι το τέλος η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Ολλανδούς και ουσιαστικά καθάρισε από το πρώτο μέρος. Ο Παϊσάο με ντοπιέτα στο 6' και στο 12' έθεσε από νωρίς βάσεις νίκης, ενώ στο 26ο λεπτό ο Γκρίνγουντ έκανε το 3-0. Στο 52', σε ακόμα ένα εκρηκτικό τρανζίσιον ο Ομπαμεγιάνγκ βρήκε το γκολ που άξιζε βάσει απόδοσης και διαμόρφωσε από νωρίς το τελικό σκορ.

Μπόντο - Τότεναμ 2-2

Σε ένα απίθανο παιχνίδι στη Νορβηγία, Μπόντο και Τότεναμ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Οι Νορβηγοί που έχασαν πέναλτι, κατάφεραν να προηγηθούν με δυο γκολ, αλλά η αντεπίθεση της Τότεναμ έφερε αποτελέσματα. Στο πρώτο μέρος η Μπόντο είχε τον απόλυτο έλεγχο, έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά και πέναλτι με τον Χογκ. Ωστόσο, στο 53' οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ με τον Χάουγκε.

Η απάντηση της Τότεναμ ήταν άμεση, αλλά το τέρμα του Φαν ντε Φεν ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ. Οι Νορβηγοί βρήκαν και δεύτερο τέρμα στο 66', πάλι με τον Χάουγκε. Ωστόσο, στο 68' ο Φαν ντε Φεν πέτυχε το 2-1 κι έβαλε την ομάδα του στο κόλπο. Η ισοφάριση ήρθε στο 89' όταν ο γκολκίπερ έδιωξε πάνω στον Γκούντερσεν, που είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα της ομάδας του.